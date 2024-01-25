МХП Косюка покупает производителя свежих овощей и салатов "Славянка"

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП), принадлежащий Юрию Косюку, покупает компанию "Овочева скарбниця", которая реализует свежие овощи и салаты под брендом "Славянка". Разрешение на эту покупку предоставил Антимонопольный комитет.

Об этом говорится в решении АМКУ.

АМКУ 25 января рассмотрел заявку "МХП" на приобретение мажоритарной доли ООО "Овочева скарбниця".

"Дано разрешение ЧАО "МХП" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Овочева скарбниця", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе правления общества", - говорится в тексте решения.

Отметим, что по данным платформы Опендатабот, конечным бенефициаром "Овочевої скарбниці" является Сергей Дубинин, ранее занимавший должность директора ООО "МХП Фудсервис".

Отметим, что МХП является ведущим производителем курятины в Украине и одним из основных экспортеров этого продукта в Европейский Союз. Компания контролирует более 55% украинского рынка курятины, представленной под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский". Холдинг самостоятельно выращивает птицу и крупный рогатый скот.

Также МХП обрабатывает один из крупнейших земельных банков в Украине – около 370 тысяч гектаров в Винницкой Днепропетровской Сумской Киевской Тернопольской Львовской Ивано-Франковской и других областях. Компания занимается выращиванием кукурузы подсолнечника пшеницы сои и рапса.

При этом Косюк владеет 59,7% акций МХП через компанию WTI Trading Limited. Основные производственные мощности группы сосредоточены в Украине, а также она имеет предприятия в Словении, Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговине (через Perutnina Ptuj).

Добавим, за 2022 год совокупный доход компаний, согласно Индексу Опендатабота, попавших в десятку лучших в агросфере, увеличился на 27%. При этом ровно половина компаний из топ-10 принадлежит к финансово-промышленной группе "МХП", основанной Юрием Косюком. Речь идет о "Винницкой птицефабрике", "Мироновской птицефабрике", "Зернопродукте МХП", "Урожай" и "Ориль-Лидер".