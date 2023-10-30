Как изменились доходы аграриев за время войны: ТОП-10 агропредприятий

За 2022 год совокупный доход компаний, согласно Индексу Опендатабота, попавших в десятку лучших в агросфере, увеличился на 27%. В 2022 году они в общей сложности заработали 97,65 млрд грн.

ТОП-10 предприятий АПК Украины

Отмечается, что ровно половина компаний из топ-10 входит в финансово-промышленную группу «МХП», основанную Юрием Косюком. Речь идет о "Винницкой птицефабрике", "Мироновской птицефабрике", "Зернопродукте МХП", "Урожай" и "Ориль-Лидер".

"Именно на эти предприятия приходится львиная доля совокупного дохода топа компаний по показателям прошлого года - 65% или 63,2 млрд грн", - отмечают в "Опендатаботе".

Все 5 компаний в 2022 году получили больший доход по сравнению с 2021 годом, а их совокупный доход увеличился почти в 1,5 раза.

Лидер группы неизменен два года подряд - речь идет о " Винницкой птицефабрике". В прошлом году доход предприятия увеличился почти в 1,6 раза по сравнению с 2021: с 19,4 млрд грн до 30,4 млрд грн.

А наибольший прирост дохода за год в 2022 году наблюдается у компании " Урожай" — аж в 2,6 раза.

"Так, если в 2021 году предприятие заработало 2,24 млрд грн, то уже в 2022 - 5,81 млрд грн. Благодаря этому только за год "Урожай" поднялось с 19 позиции рейтинга в 2021 на 6 позицию в 2022", - подчеркнули в "Опендатаботе".

Еще 2 компании из топа - " Дружба-Нова" и "Энселко Агро" - принадлежат к финансово-промышленной группе "Кернел", основанной Андреем Веревским. Доля этих предприятий в совокупном доходе агротопа в 2022 году составила 12%.

"В 2022 году совокупный доход этих компаний уменьшился на 14%: с 13,5 млрд грн до 11,6 млрд грн. Наиболее заметно — на 28% — сократились доходы " Дружба-Нова", из-за чего компания потеряла 3 позиции рейтинга, впрочем, оставалась в топ-10, а доход " Энселко Агро" незначительно увеличился - на 2%", - отметили в "Опендатабот".

Еще одна компания по топ-10 в сфере агро получила меньший доход в 2022 году и переместилась с 2 позиции на 3-ю в 2022 году. Это "Лебединский семенной завод", принадлежащий к группе компаний LNZ Group, основанной Дмитрием Краченко. Доля предприятия в совокупном доходе агротопа уменьшилась с 18% в 2021 году до 14% в 2022 году.

Также в аграрный топ-10 Индекс Опендатабота вошла компания "Подолье", которая входит в группу компаний "Укрпроминвест", принадлежащую Алексею Порошенко (сыну бывшего президента Украины Петра Порошенко). Доход этой компании увеличился на 27% в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Еще один бизнес - " Аграрная компания 2004", входящая в группу VITAGRO (Сергей Лабазюк) - в течение 2022 года увеличила свой доход на 44%.

Утратили свои позиции и выбыли из ТОП-10

По данным "Опендатабот", некоторые компании в течение первого года полномасштабной войны потеряли свои позиции и выбыли из топ-10. Речь идет об "АПК-Инвесте", принадлежащем Борису Колесникову, доход которой сократился на 21% в 2022 по сравнению с 2021. Компания переместилась с 10 позиции в 2021 на 19 в 2022.

Также "Заря Подолья", которая входит в группу компаний "Укрпроминвест" (Порошенко Алексей Петрович), сократила доход почти на четверть (23%), и с 7 позиции рейтинга компания опустилась на 15.

Напомним, украинская агропромышленная группа Kernel продлила до 30 июня 2024 года срок действия отказа от выплаты довоенных кредитных обязательств (waivers), общий объем которых составляет $773 млн.

Заметим, в 2022 году количество действующих предприятий в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства уменьшилось с 51,8 тыс. до 35,6 тыс ., то есть почти на треть (-31,4%). Для отрасли это наибольшее снижение с 2012 года, одновременно превышающее соответствующий показатель по экономике в целом (-29,6 %).

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