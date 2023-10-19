Вера в победу: как гранты от государства помогают аграриям

По состоянию на апрель 2023 года агропромышленный комплекс Украины в результате полномасштабного вторжения России получил прямые убытки на сумму 8,7 миллиарда долларов.

До войны сельское хозяйство Украины производило 10% ВВП, обеспечивало работой 14% рабочей силы и давало 41% общего экспорта, но с началом полномасштабной войны перед аграрным сектором возникло много вызовов и проблем.

Оккупированные территории, риски посевной, логистические проблемы, целенаправленные обстрелы сельскохозяйственной техники, дефицит рабочих, воровство зерновых, неразорванные снаряды и заминированные поля — все это замедляет работу агробизнеса, однако остановить его стране-агрессору не удалось.

По состоянию на апрель 2023 года агропромышленный комплекс Украины в результате полномасштабного вторжения России получил прямые убытки на сумму 8,7 миллиарда долларов.

Кроме того, из-за высоких рисков во время войны, компании уменьшили объемы финансирования аграриев. Значительно сократились предложения товарных кредитов, которые являлись одним из основных источников привлечения ресурсов для украинских агропроизводителей, особенно в сегменте небольших хозяйств.

Из-за ограниченного экспорта и низких цен на сельхозпродукцию в Украине фермеры исчерпали собственные ресурсы, которые можно было бы направить на приобретение семян или средств защиты растений. Доступ к кредитам и материально-техническим ресурсам критический для того, чтобы хозяйства могли и дальше работать, выращивать продукцию и обеспечивать занятость украинцев в военное время.

Согласно исследованию USAID AGRO "Смелость быть фермером", более половины (50,8 %) респондентов засвидетельствовали значительное сокращение объемов производства. 13,3% отметили, что имеют производства на территориях, нуждающихся в разминировании или находящихся в зоне активных боевых действий. Изменить или диверсифицировать деятельность удалось только 4,1% респондентов.

Инфографика на основе данных USAID AGRO

Что мотивирует аграриев

Более 70% агропроизводителей отметили в исследовании "Смелость быть фермером", что продолжать работать их мотивирует чувство ответственности перед украинцами, убеждение, что каждый сейчас должен работать, и работа агрария сегодня не сложнее работы военного, врача, коммунальщика или энергетика. 71% респондентов отметили, что работать помогает вера в победу.

Более половины опрошенных (53,6%) признаются, что сил добавляет поддержка семьи и близких людей, говорится в исследовании.

Как отмечается в исследовании, ощутимо, что после более чем полутора лет войны, которые фермеры выстояли благодаря гибкости, невероятной мотивированности, смелости и ответственности, психологический и материальный ресурс агропроизводителей исчерпывается. Они нуждаются в поддержке, чтобы продолжать работать. Среди факторов, мотивирующих агропроизводителей продолжать работать в будущем, респонденты склонны руководствоваться более практическими размышлениями.

67,5% респондентов, например, ожидают расширения возможностей для привлечения финансирования. 38,3% подчеркивают необходимость постоянного информирования агропроизводителей об актуальных локальных, государственных и международных программах поддержки.

67,5% опрошенных фермеров ожидают расширения возможностей для привлечения финансирования

Грантовые государственные программы

Для поддержки агробизнеса правительством был осуществлен ряд мер: минимизация бюрократических процедур для агробизнеса, разрешение использования сельскохозяйственной техники без регистрации, упрощение импорта посевных материалов, введение нулевой ставки акцизного налога и снижение размера НДС до 7% на топливо.

Ярким примером является запуск грантовых программ для начала бизнеса и развития предпринимательства.

Одной из самых масштабных стала государственная грантовая программа "еРабота", стартовавшая 1 июля 2022 года, направленная на активизацию предпринимательской деятельности и стимулирование создания рабочих мест.

Проект состоит из 6 разных программ: гранты на любой микробизнес; гранты на расширение или создание предприятий в области переработки; гранты на посадку садов; гранты на строительство новых теплиц; гранты для стартапов в IT; гранты для обучения в сфере информационных технологий.

По данным Минагрополитики, с начала года на развитие программы "Своя теплица" - 66,3 млн грн.

По данным Минагрополитики, с начала года 91 участник программы получил более 343 млн грн, из которых на развитие проекта "Свой сад" - 277 млн грн, "Своя теплица" - 66,3 млн грн. В полном объеме в этом году получили грант 66 агропредприятий.

Как Эксим поддерживает агропроизводителей

В конце 2022 года государственный Укрэксимбанк приступил к приему заявок. Аграрные хозяйства уже получили более 24 млн. гривен грантовой помощи.

По программе аграрии могут получить через Банк грант до 10 миллионов гривен (в размере до 70 % стоимости проекта).

Укрэксимбанк рассматривает для грантового финансирования проекты высадки и обустройства садов, ягодников, виноградников площадью от 1 до 25 гектаров и строительство модульных теплиц площадью до 2,4 гектара.

Грантовые средства могут использоваться для финансирования высадки насаждений или строительства комплексов, закупки посевного материала, удобрений, технического оборудования и т.д. Требования к заявителям включают в себя владение правом собственности на землю или правом пользования ею на срок не менее семи лет. Срок реализации грантового проекта составляет 12 месяцев со дня получения грантового финансирования.

"В декабре Банк присоединился к инициативам Минагрополитики и Минэкономики и стал вторым банком-участником бюджетной программы по предоставлению грантов малым и средним производителям плодово-ягодной и овощной продукции. Цель этой программы - стимулирование развития аграрного сектора для обеспечения продовольственной безопасности государства, роста отечественного экспорта и насыщение нашего рынка качественными продуктами. Благодаря грантовой поддержке малые и средние агропроизводители значительно улучшают свои возможности инвестировать в новые насаждения и строительство. Следовательно, расширить штат работников, вырастить больше продукции, получать прибыль и платить налоги", - комментирует член Правления Укрэксимбанка Михаил Медко.

Успешные кейсы аграриев, которые не только продолжают работать в условиях войны, но и развивают свои агропроизводства, вдохновляют и мотивируют других коллег-агропроизводителей воспользоваться возможностями привлечения финансирования. ООО "Львовский сад", например, получив финансирование от Укрэксимбанка объемом 4,252 млн грн, продолжает радовать качественными экологическими яблоками любимых сортов и локальные маркеты, и покупателей в странах Европейского Союза, Азии и Ближнего Востока.