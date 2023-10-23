Kernel відтермінував виплати по довоєнним кредитам майже на рік

Українська агропромислова група Kernel продовжила до 30 червня 2024 року термін дії відмови від виплати довоєнних кредитних зобов'язань (waivers), загальний обсяг яких складає $773 млн. Згідно з її повідомленням на Варшавській фондовій біржі, компанія сплачуватиме лише відсотки за всіма кредитами, що були взяті до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відповідна домовленість заключена з такими кредиторами Kernel як ING PXF, фонд Natixis PXF, ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку), ЄІБ (Європейський інвестиційний банк).

"Група за згодою своїх кредиторів відстрочить будь-яке погашення основної суми боргу протягом періоду дії (до 30 червня 2024 року - ред.) та відмовиться певних потенційних або фактичних дефолтів, що відбулись через вторгнення Росії в Україну. Листи про відмову містять кілька умов, висунутих кредиторами для групи, в тому числі підтримку кошика капітальних витрат, підтримку поточних операцій, а також здійснення передоплати готівкою", - йдеться в біржовому повідомленні.

Крім того, домовленість про відстрочку повернення кредитів дозволяє погашення довоєнних кредитних угод з мінімальною знижкою 25%. Один із кредиторів агрохолдингу вже дав згоду на повне погашення за цією дисконтною ставкою .

Також відмічається, що Kernel продовжить виплати за всіма купонними платежами по єврооблігаціям, та в звичайному режимі виплачуватиме відсотки за всіма кредитними лініями.

Раніше, в січні 2023 року, агрохолдинг підписав угоду зі своїми кредиторами про звільнення від погашення основної суми боргу до 30 червня 2023 року.

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Холдинг був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні, а також займався вирощуванням та реалізацією іншої агропродукції.