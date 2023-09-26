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Акції "Кернелу" припинять котуватись на Варшавській біржі: уточнено строки
Український агрохолдинг “Кернел” продовжує делістинг своїх цінних паперів з Варшавської фондової біржі. Згідно з повідомленням компанії на Варшавській фондовій біржі (ВФБ), провадження щодо виходу компанії буде завершено у жовтні 2023 року.
"Kernel Holding S.A. (материнська компанія холдингу - ред.) повідомляє, що на основі інформації, отриманої від Управління фінансового нагляду Польщі, провадження щодо виключення компанії з ВФБ продовжено через аналіз додаткових доказів і очікується, що буде завершено у жовтні 2023 року", - йдеться в біржевому повідомленні.
Відповідне рішення було опубліковане в вівторок 26 жовтня.
Таким чином, делістинг акцій "Кернела" з ВФБ продовжується вже майже п'ять місяців - 15 травня 2023 року агрохолдинг подав заявку на вилучення своїх акцій з ВФБ до Управління фінансового нагляду Польщі. На той час група компаній планувала завершити цей процес протягом одного місяця, і ще за місяць вивести свої акції з біржового ринку.
"Кернел" йде з біржі попри суперечки з акціонерами
Компанія Namsen Limited Андрія Веревського, яка до травня-2023 володіла 38,05% акцій "Кернелу", 10 березня заявила про намір здійснити делістинг в ВФБ і викупити всі 61,95% акцій міноритарних акціонерів, тим самим отримавши повний контроль над холдингом. Заявлена ціна викупу акції склала 18,5 злотих.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Міноритаріям не сподобалось рішення Веревського покинути ВБФ без перемовин з акціонерами. У квітні 15 польських інвесторів з сумарним пакетом в 21,72% акцій "Кернела" уклали акціонерну угоду з метою захисту своїх інтересів. 2 травня акціонери розірвали цю угоду.
В травні Namsen Limited викупила близько 36% акцій холдингу, завдяки чому Веревський збільшив свою частку до 74,05% і повернув контроль над групою компаній.
Андрій Веревський поки не досяг цілі сконцентрувати 100% акцій. Згідно з даними ВФБ, актуальною є наступна структура власності цінних паперів компанії:
|Назва компанії
|Кількість акції, шт.
|Частка, %
|Namsen LTD / Andrii Verevskyi
|274,857,376
|91,61%
|Акції в вільному обігу
|18,571,854
|6,19%
|Казначейські акції
|6,602,000
|2,20%
Після делістингу акції зможуть і далі котуватися на позабіржовому ринку.
Namsen LTD відмовляється від публічного статусу на користь приватного, оскільки необхідність публікувати періодичні фінансові звіти дозволяє конкурентам холдингу аналізувати і копіювати управлінські рішення холдингу. Крім того, публічний статус компанії потребує додаткових витрат на адміністрування загальнодоступної інформації, оплати послуг з комунікації, юридичного супроводу та аудиторських послуг, чого позбавлені приватні юрособи.