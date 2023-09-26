Акції "Кернелу" припинять котуватись на Варшавській біржі: уточнено строки

Український агрохолдинг “Кернел” продовжує делістинг своїх цінних паперів з Варшавської фондової біржі. Згідно з повідомленням компанії на Варшавській фондовій біржі (ВФБ), провадження щодо виходу компанії буде завершено у жовтні 2023 року.

"Kernel Holding S.A. (материнська компанія холдингу - ред.) повідомляє, що на основі інформації, отриманої від Управління фінансового нагляду Польщі, провадження щодо виключення компанії з ВФБ продовжено через аналіз додаткових доказів і очікується, що буде завершено у жовтні 2023 року", - йдеться в біржевому повідомленні.

Відповідне рішення було опубліковане в вівторок 26 жовтня.

Таким чином, делістинг акцій "Кернела" з ВФБ продовжується вже майже п'ять місяців - 15 травня 2023 року агрохолдинг подав заявку на вилучення своїх акцій з ВФБ до Управління фінансового нагляду Польщі. На той час група компаній планувала завершити цей процес протягом одного місяця , і ще за місяць вивести свої акції з біржового ринку.

"Кернел" йде з біржі попри суперечки з акціонерами

Компанія Namsen Limited Андрія Веревського, яка до травня-2023 володіла 38,05% акцій "Кернелу", 10 березня заявила про намір здійснити делістинг в ВФБ і викупити всі 61,95% акцій міноритарних акціонерів, тим самим отримавши повний контроль над холдингом. Заявлена ціна викупу акції склала 18,5 злотих.

Міноритаріям не сподобалось рішення Веревського покинути ВБФ без перемовин з акціонерами. У квітні 15 польських інвесторів з сумарним пакетом в 21,72% акцій "Кернела" уклали акціонерну угоду з метою захисту своїх інтересів. 2 травня акціонери розірвали цю угоду.

В травні Namsen Limited викупила близько 36% акцій холдингу, завдяки чому Веревський збільшив свою частку до 74,05% і повернув контроль над групою компаній.

Андрій Веревський поки не досяг цілі сконцентрувати 100% акцій. Згідно з даними ВФБ, актуальною є наступна структура власності цінних паперів компанії:

Назва компанії Кількість акції, шт. Частка, % Namsen LTD / Andrii Verevskyi 274,857,376 91,61% Акції в вільному обігу 18,571,854 6,19% Казначейські акції 6,602,000 2,20%

Після делістингу акції зможуть і далі котуватися на позабіржовому ринку.

Namsen LTD відмовляється від публічного статусу на користь приватного, оскільки необхідність публікувати періодичні фінансові звіти дозволяє конкурентам холдингу аналізувати і копіювати управлінські рішення холдингу. Крім того, публічний статус компанії потребує додаткових витрат на адміністрування загальнодоступної інформації, оплати послуг з комунікації, юридичного супроводу та аудиторських послуг, чого позбавлені приватні юрособи.