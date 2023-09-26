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Акции "Кернела" прекратят котироваться на Варшавской бирже: уточнены сроки
Украинский агрохолдинг "Кернел" продолжает делистинг своих ценных бумаг с Варшавской фондовой биржи. Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже (ВФБ), делопроизводство по выходу компании будет завершено в октябре 2023 года.
"Kernel Holding SA (материнская компания холдинга - ред.) сообщает, что на основе информации, полученной от Управления финансового надзора Польши, делопроизводство по исключению компании с ВФБ продолжено из-за анализа дополнительных доказательств и ожидается, что будет завершено в октябре 2023 года", - говорится в биржевом сообщении.
Соответствующее решение было опубликовано во вторник, 26 октября.
Таким образом, делистинг акций "Кернела" по ВФБ продолжается уже почти пять месяцев – 15 мая 2023 года агрохолдинг подал заявку на изъятие своих акций из ВФБ в Управление финансового надзора Польши. К тому времени группа компаний планировала завершить этот процесс в течение одного месяца, и еще через месяц вывести свои акции с биржевого рынка.
"Кернел" идет с биржи, несмотря на споры с акционерами
Компания Namsen Limited Андрея Веревского, владевшая до мая-2023 38,05% акций "Кернела", 10 марта заявила о намерении осуществить делистинг в ВФБ и выкупить все 61,95% акций миноритарных акционеров, тем самым получив полный контроль над холдингом. Заявленная цена выкупа акции составила 18,5 злотых.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Миноритариям не понравилось решение Веревского покинуть ВБФ без переговоров с акционерами. В апреле 15 польских инвесторов с суммарным пакетом в 21,72% акций "Кернелла" заключили акционерное соглашение с целью защиты своих интересов. 2 мая акционеры разорвали это соглашение.
В мае Namsen Limited выкупила около 36% акций холдинга, благодаря чему Веревский увеличил свою долю до 74,05% и вернул контроль над группой компаний.
Андрей Веревский пока не достиг цели сконцентрировать 100% акций. Согласно данным ВФБ, актуальна следующая структура собственности ценных бумаг компании:
|Название компании
|Количество акции, шт.
|Доля, %
|Namsen LTD/Андрей Веревский
|274,857,376
|91,61%
|Акции в свободном обращении
|18,571,854
|6,19%
|Казначейские акции
|6,602,000
|2,20%
После делистинга акции смогут и дальше котироваться на внебиржевом рынке.
Namsen LTD отказывается от публичного статуса в пользу частного бизнеса, поскольку необходимость публиковать периодические финансовые отчеты позволяет конкурентам холдинга анализировать и копировать управленческие решения холдинга. Кроме того, публичный статус компании требует дополнительных расходов на администрирование общедоступной информации, оплаты услуг по коммуникации, юридического сопровождения и аудиторских услуг, от чего избавлены частные юрлица.