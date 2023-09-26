Акции "Кернела" прекратят котироваться на Варшавской бирже: уточнены сроки

Украинский агрохолдинг "Кернел" продолжает делистинг своих ценных бумаг с Варшавской фондовой биржи. Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже (ВФБ), делопроизводство по выходу компании будет завершено в октябре 2023 года.

"Kernel Holding SA (материнская компания холдинга - ред.) сообщает, что на основе информации, полученной от Управления финансового надзора Польши, делопроизводство по исключению компании с ВФБ продолжено из-за анализа дополнительных доказательств и ожидается, что будет завершено в октябре 2023 года", - говорится в биржевом сообщении.

Соответствующее решение было опубликовано во вторник, 26 октября.

Таким образом, делистинг акций "Кернела" по ВФБ продолжается уже почти пять месяцев – 15 мая 2023 года агрохолдинг подал заявку на изъятие своих акций из ВФБ в Управление финансового надзора Польши. К тому времени группа компаний планировала завершить этот процесс в течение одного месяца , и еще через месяц вывести свои акции с биржевого рынка.

"Кернел" идет с биржи, несмотря на споры с акционерами

Компания Namsen Limited Андрея Веревского, владевшая до мая-2023 38,05% акций "Кернела", 10 марта заявила о намерении осуществить делистинг в ВФБ и выкупить все 61,95% акций миноритарных акционеров, тем самым получив полный контроль над холдингом. Заявленная цена выкупа акции составила 18,5 злотых.

Миноритариям не понравилось решение Веревского покинуть ВБФ без переговоров с акционерами. В апреле 15 польских инвесторов с суммарным пакетом в 21,72% акций "Кернелла" заключили акционерное соглашение с целью защиты своих интересов. 2 мая акционеры разорвали это соглашение.

В мае Namsen Limited выкупила около 36% акций холдинга, благодаря чему Веревский увеличил свою долю до 74,05% и вернул контроль над группой компаний.

Андрей Веревский пока не достиг цели сконцентрировать 100% акций. Согласно данным ВФБ, актуальна следующая структура собственности ценных бумаг компании:

Название компании Количество акции, шт. Доля, % Namsen LTD/Андрей Веревский 274,857,376 91,61% Акции в свободном обращении 18,571,854 6,19% Казначейские акции 6,602,000 2,20%

После делистинга акции смогут и дальше котироваться на внебиржевом рынке.

Namsen LTD отказывается от публичного статуса в пользу частного бизнеса, поскольку необходимость публиковать периодические финансовые отчеты позволяет конкурентам холдинга анализировать и копировать управленческие решения холдинга. Кроме того, публичный статус компании требует дополнительных расходов на администрирование общедоступной информации, оплаты услуг по коммуникации, юридического сопровождения и аудиторских услуг, от чего избавлены частные юрлица.