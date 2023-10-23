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Kernel отсрочил выплаты по довоенным кредитам почти на год
Украинская агропромышленная группа Kernel продлила еще почти на год, до 30 июня 2024 года, срок действия отказа от выплаты довоенных кредитных обязательств (waivers), общий объем которых составляет $773 млн. Согласно ее сообщению на Варшавской фондовой бирже, компания будет платить только проценты по всем кредитам, которые были взяты до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Соответствующая договоренность заключена с такими кредиторами Kernel как ING PXF, фонд Natixis PXF, ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), ЕИБ (Европейский инвестиционный банк).
"Группа по согласию своих кредиторов отсрочит любое погашение основной суммы долга в течение периода действия (до 30 июня 2024 года – ред.) и откажется от потенциальных или фактических дефолтов, произошедшим из-за вторжения России в Украину. Письма об отказе содержат несколько условий, выдвинутых кредиторами для группы, в том числе поддержку корзины капитальных расходов, поддержку текущих операций, а также осуществление предоплаты наличными", - говорится в биржевом сообщении.
Кроме того, договоренность об отсрочке возврата кредитов разрешает погашение довоенных кредитных соглашений с минимальной скидкой 25%. Один из кредиторов агрохолдинга уже дал согласие на полное погашение по этой дисконтной ставке.
Также отмечается, что Kernel продолжит выплаты по всем купонным платежам по еврооблигациям, и в обычном режиме будет выплачивать проценты по всем кредитным линиям.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее, в январе 2023 года агрохолдинг подписал соглашение со своими кредиторами об освобождении от погашения основной суммы долга до 30 июня 2023 года.
До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Холдинг был крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине, а также выращиванием и реализацией другой агропродукции.