АМКУ дав дозвіл МХП на придбання логістичної компанії KTL Ukraine

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка купує логістичну компанію KTL Ukraine, яка займається, зокрема, контейнерними перевезеннями та фрахтуванням суден.

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Про це свідчить інформація на сайті Антимонопольного комітету України (АМКУ).

"Надано дозвіл компанії MHP SE (м. Лімассол, Кіпр) на придбання акцій компанії KK & Sons Group LTD (м. Лондон, Сполучене Королівство), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії", - йдеться в повідомленні АМКУ.

За даними YouControl, кінцевими бенефіціарами KK & Sons Group LTD є Андрій Кузьмін, Ігор Хохлов та Сергій Кочергін.

В Україні ця компанія володіє ТОВ "КТЛ Україна", яке займається морськими контейнерними перевезеннями, автомобільними та залізничними перевезеннями, складуванням та перевалкою вантажів, фрахтуванням суден та іншим. Офіси KTL Ukraine знаходяться в Одесі, Києві, Дніпрі, Харкові та Борисполі, йдеться на сайті компанії.

Виручка ТОВ "КТЛ Україна" за підсумками 2023 року склала майже 21,2 млн грн, активи – 55,6 млн грн, зобовʼязання – 34,9 млн грн.

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" належить Юрію Косюку і є провідним виробником курятини в Україні та одним із основних експортерів цього продукту до Європейського Союзу. Компанія контролює більше 55% українського ринку курятини, представленої під торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський". Холдинг самостійно вирощує птицю та велику рогату худобу.

Нагадаємо, у березні 2024 року МХП отримав дозвіл АМКУ на створення спільного підприємства з компанією Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) у місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). А у січні АМКУ дав дозвіл МХП на купівлю компанії "Овочева скарбниця", яка реалізує свіжі овочі та салатами під брендом "Словянка".

Раніше у МХП розповіли, що компанія вже готується до інтеграції у Європейський Союз. Для цього компанія почала рух у напрямку відновлювального виробництва, що передбачає ощадливий обробіток ґрунту, використання органічних добрив, біопрепаратів та інші процеси. Також у 2024 році компанія синхронізує вимоги по сталому розвитку до поточної діяльності МХП.