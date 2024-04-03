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Категорія
Агро
Дата публікації

Підприємства сина Порошенка, Косюка та Веревського отримали найбільші прибутки серед агрокомпаній

Підприємства сина Порошенка, Косюка та Веревського отримали найбільші прибутки серед агрокомпаній
На 35% зросли доходи лідерів агропромисловості у 2023 році. Фото: Depositphotos

Лідери агроринку заробили майже 90 млрд грн минулого року, а сукупний дохід топ-10 компаній агросфери  збільшився на 35%. Компанії групи “Укрпромінвест” Олексія Порошенко, МХП Юрія Косюка, групи “Кернел” Андрія Веревського отримали найбільші прибутки серед аграрних підприємств.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

На 35% зросли доходи лідерів агропромисловості

За даними Індекса Опендатабота, топ-10 українських агровиробників минулого року заробили 86,57 млрд грн.

"Це на третину більше, ніж їх заробітки у 2022 році, та майже у 1,5 рази більше, ніж до початку повномасштабної війни", - зауважують аналітики.

Фото 2 — Підприємства сина Порошенка, Косюка та Веревського отримали найбільші прибутки серед агрокомпаній

Зазначається, що 46% сукупного доходу топу припадає на 4 компанії, які займаються розведенням свійської птиці.

Лідером топу стала компанія "Миронівська птахофабрика" з доходом 21,43 млрд грн. Це одна з трьох компаній групи МХП Юрія Косюка.

Дохід цієї компанії у 2023 році збільшився у 1,5 рази порівняно з першим роком повномасштабної.

"Загалом, сукупний дохід 3 компаній групи МХП склав 34,32 млрд грн — майже половина або 40% сукупного доходу лідерів агросфери", - підкреслюють в "Опендатабот".

Другу сходинку посідає "Лебединський насіннєвий завод" групи компаній LNZ Group Дмитра Кравченко. Минулоріч підприємство збільшило свій дохід на 17%. Частка цієї компанії в сукупному доході топ-10 складає 18%.

Також 14,71 млрд грн заробили дві компанії групи "Кернел" минулоріч. Це на 27% більше, ніж у 2022 році. Частка їх доходу у сукупному доході топ-10 складає 17%.

Крім того, збільшивши свій дохід у 1,5 рази після перерви у рік до топу повернулась компанія "Зоря Поділля" групи "Укрпромінвест" Олексія Порошенко. Загалом до Індексу лідерів агросфери потрапили 2 компанії групи Укрпромінвест, заробивши 11,35 млрд грн — 13% сукупного доходу топ-10.

До Індексу-2024 також потрапили дві нові компанії — "Птахокомплекс Дніпровський", який належить Олександру та Юлії Рязановим, та компанія "Західний Буг". Цим підприємствам вдалось збільшити свої заробітки на третину та на чверть відповідно.

Хто вибув з топ-10?

Натомість деякі компанії протягом другого року повномасштабної війни втратили свої позиції та вибули з Індексу.

"Це 3 компанії групи МХП: минулорічний лідер — "Вінницька птахофабрика", яка змінила свій КВЕД та потрапила до топ-10 компаній переробної промисловості. Також "Зернопродукт" МХП та "НВФ Урожай", дохід яких зменшився у 2023 році на 36% та 49% відповідно", - повідомляють аналітики.

Вони додають, що також Індекс покинула компанія групи VITAGRO — "Аграрна компанія 2004", її дохід зменшився усього на 1% порівняно з 2022.

Нагадаємо, за 2022 рік сукупний дохід компаній, які згідно з Індексом Опендатаботу, потрапили в десятку кращих в агросфері, збільшився на 27%. У 2022 році вони загалом заробили 97,65 млрд грн.

Зауважимо, у 2022 році кількість діючих підприємств у галузі сільського, лісового та рибного господарства зменшилася з 51,8 тис. до 35,6 тис, тобто майже на третину (-31,4 %). Для галузі це найбільше зниження з 2012 року, яке водночас перевищує відповідний показник по економіці в цілому (-29,6 %).

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько