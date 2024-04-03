Предприятия сына Порошенко, Косюка и Веревского получили наибольшую прибыль среди агрокомпаний

Лидеры агрорынка заработали почти 90 млрд грн в прошлом году, а совокупный доход топ-10 компаний агросферы увеличился на 35%. Компании группы "Укрпроминвест" Алексея Порошенко, МХП Юрия Косюка, группы “Кернел” Андрея Веревского получили самые большие прибыли среди аграрных предприятий.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщает "Опендатабот".

На 35% выросли доходы лидеров агропромышленности

По данным Индекса Опендатабота, топ-10 украинских агропроизводителей в прошлом году заработали 86,57 млрд грн.

"Это на треть больше, чем их заработки в 2022 году и почти в 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабной войны", - отмечают аналитики.

Отмечается, что 46% совокупного дохода топа приходится на 4 компании, занимающиеся разведением домашней птицы.

Лидером топа стала компания " Мироновская птицефабрика" с доходом 21,43 млрд. грн. Это одна из трех компаний группы МХП Юрия Косюка.

Доход этой компании в 2023 г. увеличился в 1,5 раза по сравнению с первым годом полномасштабной войны.

"В целом совокупный доход 3 компаний группы МХП составил 34,32 млрд грн - почти половина или 40% совокупного дохода лидеров агросферы", - подчеркивают в "Опендатабот".

Вторую строчку занимает " Лебединский семенной завод" группы компаний LNZ Group Дмитрия Кравченко. В прошлом году предприятие увеличило свой доход на 17%. Доля этой компании в совокупном доходе топ-10 составляет 18%.

Также 14,71 млрд грн заработали две компании группы "Кернел" в прошлом. Это на 27% больше, чем в 2022 году. Доля их дохода в совокупном доходе топ-10 составляет 17%.

Кроме того, увеличив свой доход в 1,5 раза после перерыва в год в топ вернулась компания " Заря Подолья" группы "Укрпроминвест" Алексея Порошенко. В целом в Индекс лидеров агросферы попали две компании группы Укрпроминвест, заработав 11,35 млрд грн — 13% совокупного дохода топ-10.

В Индекс-2024 также попали две новые компании - " Птицекомплекс Днепровский", принадлежащий Александру и Юлии Рязановым, и компания " Западный Буг". Этим предприятиям удалось увеличить свои заработки на треть и четверть соответственно.

Кто выбыл из топ-10?

Некоторые компании в течение второго года полномасштабной войны потеряли свои позиции и выбыли из Индекса.

"Это 3 компании группы МХП: прошлогодний лидер - " Винницкая птицефабрика", которая изменила свой КВЭД и попала в топ-10 компаний перерабатывающей промышленности. Также " Зернопродукт" МХП и "НПФ Урожай", доход которых снизился в 2023 году на 36% и 49% соответственно", - сообщают аналитики.

Они добавляют, что также Индекс покинула компания группы VITAGRO - " Аграрная компания 2004", ее доход уменьшился всего на 1% по сравнению с 2022 годом.

Напомним, за 2022 год совокупный доход компаний, согласно Индексу Опендатабота, попавших в десятку лучших в агросфере, увеличился на 27%. В 2022 году они в общей сложности заработали 97,65 млрд грн.

Заметим, в 2022 году количество действующих предприятий в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства уменьшилось с 51,8 тыс. до 35,6 тыс., то есть почти на треть (-31,4%). Для отрасли это наибольшее снижение с 2012 года, одновременно превышающее соответствующий показатель по экономике в целом (-29,6 %).

Источник фото: ua.depositphotos.com