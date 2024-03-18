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Категория
Бизнес
Дата публикации

Корпорация Roshen Порошенко увеличила прибыль почти вдвое

Рошен
Корпорация Roshen Порошенко получила 5,6 миллиарда прибыли. Фото: facebook.com/roshencenter

Выручка и чистая прибыль «Кондитерской корпорации «Рошен» выросли в 2023 году на 44% — до 31,85 млрд грн и 5,64 млрд грн соответственно.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные аналитической системы YouControl.

Чистая прибыль Roshen увеличилась на 43,5%

Отмечается, что в 2023 году чистый доход Roshen от реализации продукции составил 31,85 млрд грн при себестоимости реализованной продукции 21,46 млрд. грн. В 2022 году выручка компании составила 22,13 млрд грн, себестоимость реализованной продукции – 15,32 млрд грн.

Также чистая прибыль Roshen за 2023 год увеличилась на 43,5% и составила почти 5,64 млрд против 3,93 млрд грн в 2022 году.

Как рассказал президент и совладелец компании Roshen Вячеслав Москалевский, продажи компании и соответственно доходы выросли благодаря экспорту.

По его словам, экспорт продукции в 2023 году вырос примерно в полтора раза. В то же время, доля Украины в структуре реализации продукции упала.

Кроме того, в марте 2022 года Roshen остановил работу двух фабрик – в Киеве и Борисполе, и снизил мощности фабрик в Виннице и Кременчуге. Продажи в первые месяцы вторжения упали в пять раз, до 3000 т.

Напомним, в феврале 2024 года октябрьский райсуд Липецка принял решение о передаче в собственность страны-агрессора РФ акций Липецкой кондитерской фабрики Roshen.

О Roshen

Корпорация Roshen является одним из активов бывшего президента Украины Петра Порошенко. Она включает несколько кондитерских фабрик в Украине, Литве, Венгрии.

В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, Кременчугская, Бориспольская и две производственные площадки в Виннице), Клайпедская кондитерская фабрика в Литве, Bonbonetti Choco Kft в Венгрии, а также Винницкий молочный завод.

Roshen занимает 23 место с объемом продаж $800 млн в рейтинге Candy Industry топ-100 кондитерских компаний 2023 года.

Собственная сеть Roshen охватывает 95 магазинов в 16 городах Украины, согласно данным официального сайта. Из них 39 точек – в Киеве. В прошлом году компания открыла первые фирменные магазины в трех городах – Луцке, Хмельницком, Ивано-Франковске.

Roshen занимает первое место среди 20 крупнейших компаний пищевой промышленности и производства напитков и входит в рейтинг 200 крупнейших частных компаний Украины от Forbes.

Автор:
Светлана Манько