McDonald's увеличил выручку в Украине в 4 раза

Выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн, а прибыль достигла 1,2 млрд грн.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической системы YouControl.

Отмечается, что за 2023 год выручка предприятия с иностранными инвестициями «Макдональдс Юкрейн ЛТД» выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн).

Кроме того, прибыль McDonald's в Украине достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

Как сообщалось, McDonald's закрыл все свои заведения в Украине 24 февраля 2022 после начала полномасштабного вторжения РФ по соображениям безопасности.

Восстанавливать их работу постепенно начали с сентября 2022 года.

В ноябре 2023 года были открыты первые рестораны в Кировоградской области – Александрии и Кропивницком, а также первый ресторан в Карпатах.

А в декабре новый ресторан McDonald's открылся на 20 километре после выезда из Киева, в селе Стоянка Бучанского района. Он стал 100-м рестораном среди ныне работающих в Украине.

Также фастфуд-сеть McDonald's 31 декабря открыла новый ресторан в центральной части Киева – на бульваре Николая Михновского (Дружбы народов), 33А на транспортной развязке у моста Патона. С одной стороны сверх места заведения быстрого питания расположен монумент "Родина-мать", а с другой - берег Днепра.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Во всех заведениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги.