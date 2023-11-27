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В Кропивницком открыли первый McDonald's (ФОТО)
27 ноября сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приступила к работе в городе Кропивницкий Кировоградской области. Заведение расположено в центре города на улице Большая Перспективная, 45/9.
Об этом сообщила пресс-служба McDonald's.
Отмечается, что Кропивницкий теперь среди тех областных центров в Украине, где жители и гости города могут попробовать любимые блюда когда пожелают.
Кроме того, компания создала рабочие места для около 100 работников – команды ресторана.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Заведение расположено в центре города на улице Большая Перспективная, 45/9. В новом ресторане площадью около 483 м2 – современный интерьер и простор для 129 гостей в зале и 144 на террасе.
Чтобы принять решение по открытию заведения, еще в 2021 году McDonald's инициировал опрос общественного мнения с привлечением независимой профессиональной исследовательской компании. Опрос показал, что 85% жителей Кропивницкого одобрительно относятся к открытию МакДональдз в городе, а 74% крапивничан поддерживают идею открытия ресторана именно в Центральном сквере.
Для удобства клиентов в заведении установлены терминалы самообслуживания, где можно сделать заказ через одну из 10 цифровых плоскостей, внедрен сервис обслуживания за столиком, а клиентов будут рады встречать эксперты по гостеприимству.
Ресторан и МакДрайв будут предварительно работать с 07:00 до 22:00, сам Драйв будет оснащен модернизированными цифровыми дисплеями для размещения заказа, а через несколько недель будет доступна доставка через услугу McDelivery.
Кроме того, новый современный ресторан энергоэффективный: при строительстве использованы современные теплоизоляционные материалы и оборудование, система рекуперации и тепловые насосы для существенного сбережения энергоресурсов.
Также в ресторане установлены сортировочные станции для разделения отходов на бумагу, пластик, стаканчики, жидкость и прочее. Отсортированные отходы идут на переработку – например, холдеры для напитков изготавливаются из переработанных картонных коробок. Сортируя упаковку от заказа, каждый клиент становится частью большого дела – уменьшение отходов.
"Заботясь о безопасности людей, во всех заведениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги", - подчеркнули в McDonald's.
Там добавили, что вместе с рестораном в Кропивницком в Украине теперь работают 98 заведений McDonald's.
Напомним, 13 ноября в городе Александрия Кировоградской области начал работу ресторан McDonald's на ул. Гетмана Мазепы, 23, ставшего первым рестораном сети в области.