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У Кропивницькому відкрили перший McDonald's (ФОТО)
27 листопада мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s розпочав роботу у місті Кропивницький Кіровоградської області. Заклад розташований в центрі міста на вулиці Велика Перспективна, 45/9.
Про це повідомила пресслужба McDonald's.
Зазначається, що Кропивницький відтепер серед тих обласних центрів в Україні, де жителі і гості міста можуть скуштувати улюблені страви коли забажають.
Окрім цього, компанія створила робочі місця для близько 100 працівників – команди ресторану.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Заклад розташований в центрі міста на вулиці Велика Перспективна, 45/9. У новому ресторані площею близько 483 м2 – сучасний інтер’єр і простір для 129 гостей у залі та 144 на терасі.
Аби прийняти рішення щодо відкриття закладу, ще у 2021 році McDonald’s ініціював опитування громадської думки з залученням незалежної професійної дослідницької компанії. Опитування показало, що 85% мешканців Кропивницького схвально ставляться до відкриття МакДональдз у місті, а74% кропивничан підтримують ідею відкриття ресторану саме у Центральному сквері.
Заради зручності клієнтів в закладі встановлені термінали самообслуговування, де можна зробити замовлення через одну з 10 цифрових площин, впроваджений сервіс обслуговування за столиком, а клієнтів будуть раді зустрічати експерти з гостинності.
Ресторан та МакДрайв попередньо працюватимуть з 07:00 до 22:00, сам Драйв буде оснащений модернізованими цифровими дисплеями для розміщення замовлення, а за кілька тижнів буде доступна доставка через послугу McDelivery.
Крім того, новий сучасний ресторан є енергоефективним: під час будівництва використані сучасні теплоізоляційні матеріали та обладнання, система рекуперації та теплові насоси для суттєвого заощадження енергоресурсів.
Також в ресторані встановлені сортувальні станції для розділення відходів на папір, пластик, стаканчики, рідину та інше. Відсортовані відходи йдуть на переробку – так, наприклад, холдери для напоїв виготовляються з перероблених картонних коробок. Сортуючи паковання від замовлення, кожен клієнт стає частиною великої справи – зменшення відходів.
"Піклуючись про безпеку людей, в усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги", - підкреслили в McDonald's.
Там додали, що разом із рестораном у Кропивницькому в Україні відтепер працюють 98 закладів McDonald's.
Нагадаємо, 13 листопада в місті Олександрія на Кіровоградщині розпочав роботу ресторан McDonald’s на вул. Гетьмана Мазепи, 23, який став першим рестораном мережі в області.