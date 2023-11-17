McDonald's открыл первое заведение в Карпатах (ФОТО)

Сеть быстрого питания McDonald's 17 ноября открыла ресторан в курортном городе Яремче Ивано-Франковской области. Как сообщают в компании, заведение имеет площадь 407 квадратных метров, 123 места для посетителей в зале и 112 на террасе.

Ресторан расположен на главной магистрали города – улице Свободы, 263. Он имеет десять терминалов самообслуживания. Посетители на автомобилях могут воспользоваться услугой "МакДрайв", не выходя из них, или же оставить машину на большой парковке рядом.

Заведение работает с 7:00 до 22:00. Как и другие McDonald's в Украине, во время воздушной тревоги он будет закрываться, а открываться снова ориентировочно через час после отбоя тревоги.

Это первый ресторан McDonald's в горной местности в Украине и второй в Ивано-Франковской области (после самого облцентра). В настоящее время сеть охватывает 97 заведений в 16 областях. 45 из них находятся в Киеве, еще 8 – в пригородах столицы, по 9 - в Одессе и Днепре.

Напомним также, что несколько дней назад сеть открыла первое заведение в Кировоградской области, но не в областном центре, а во втором по величине городе - Александрии. Более того, оно расположено не в центре города, а фактически на его окраине – на улице Мазепы, являющейся частью трассы М-30.