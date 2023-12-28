McDonald's открыл ресторан на трассе "Киев-ЧОП": он стал 100-м среди работающих в Украине

Новый ресторан McDonald's открылся 28 декабря на 20 километре после выезда из Киева, в селе Стоянка Бучанского района. Он стал 100-м рестораном среди ныне работающих в Украине и обеспечил более 70 рабочих мест.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что ресторан будет особенно удобен для автомобилистов, следующих по автодороге международного значения - "Киев-Чоп", соединяющей западную и центральную часть Украины. Рядом с новым McDonald's для удобства клиентов есть автозаправочная станция и супермаркеты.

В пресс-службе отметили, что это уже второе заведение McDonald's на трассе "Киев-Чоп" – предыдущее открылось в июле 2023 года в Житомирской области.

В новом McDonald's площадью более 430 кв. м гости могут отведать любимые блюда в зале на 102 места или, если позволит погода, на террасе на 132 места. В ресторане светлый дизайн и воплощены современные технологии: для заказа установлены терминалы самообслуживания с 10-ю цифровыми плоскостями, а на МакДрайве - модернизированные цифровые дисплеи. Ресторан и МакДрайв будут работать с 09:00 до 21:00 с соблюдением расширенных правил безопасности, внедренных компанией", - говорится в сообщении.

Фото: McDonald's Press Office

Посетителям напомнили, что во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в укрытие. Работа будет возобновлена примерно через час после отбоя тревоги.

Ранее сообщалось, что 19 декабря 2023 года сеть McDonald's открыла один из крупнейших ресторанов в Украине – во Львове. 27 ноября того же года – в городе Кропивницкий Кировоградской области, а 17 ноября – первое заведение в Карпатах, в курортном городе Яремче Ивано-Франковской области.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Напомним, что все украинские McDonald's приостановили работу в феврале 2022 года из-за полномасштабного российского военного вторжения.