McDonald’s відкрив ресторан на трасі "Київ-ЧОП": він став 100-м серед тих, що працюють в Україні

Новий ресторан McDonald’s відкрився 28 грудня на 20-му кілометрі після виїзду з Києва, у селі Стоянка Бучанського району. Він став 100-м рестораном серед тих, які нині працюють в Україні, і забезпечив понад 70 робочих місць.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У повідомленні йдеться, що ресторан буде особливо зручним для автомобілістів, які прямують по автошляху міжнародного значення - "Київ-Чоп", що з’єднує західну та центральну частину України. Поруч з новим McDonald’s для зручності клієнтів є автозаправна станція і супермаркети.

У пресслужбі зазначили, що це вже другий заклад McDonald’s на трасі "Київ-Чоп" – попередній відкрився у липні 2023 року в Житомирській області.

"У новому McDonald’s площею понад 430 кв. м гості можуть скуштувати улюблені страви в залі на 102 місця або, якщо дозволить погода, на терасі на 132 місця. У ресторані світлий дизайн та втілені сучасні технології: для замовлення встановлені термінали самообслуговування із 10-ма цифровими площинами, а на МакДрайві — модернізовані цифрові дисплеї. Ресторан і МакДрайв працюватимуть з 09:00 до 21:00 із дотриманням розширених правил безпеки, впроваджених компанією", - йдеться в повідомленні.

Фото: McDonald’s Press Office

Відвідувачам нагадали, що під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься, щоб працівники та відвідувачі могли перейти в укриття. Робота буде відновлена орієнтовно через годину після відбою тривоги.

Раніше повідомлялося, що 19 грудня 2023 року мережа McDonald’s відкрила один з найбільших ресторанів в Україні - у Львові. 27 листопада того ж року – у місті Кропивницький Кіровоградської області, а 17 листопада – перший заклад у Карпатах, у курортному місті Яремче Івано-Франківської області.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

Нагадаємо, що усі українські McDonald’s призупинили роботу в лютому 2022 року через повномасштабне російське військове вторгнення.