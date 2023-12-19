У Львові відкрився один з найбільших ресторанів McDonald’s в Україні (ФОТО)

У вівторок, 19 грудня, мережа відкрила свій 99-й ресторан в Україні у густонаселеному районі Львова – Сихівському.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Це вже восьмий McDonald’s у Львові. Він розташований на вулиці Зеленій, яка є однією з головних транспортних магістралей міста. Ресторан знаходиться поблизу торговельного центру та гіпермаркету, а також поруч з офісними центрами та автостанцією, тим самим створюючи зручний простір для міських жителів.

"У просторому й одному з найбільших McDonald’s в Україні площею 485 кв. м в залі можуть з комфортом розміститися 123 гостя і ще є 144 місця на терасі. У ресторані втілені сучасні цифрові технології, у тому числі встановлені термінали самообслуговування для здійснення замовлення у залі", – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що новий ресторан забезпечив понад 80 робочих місць. Ресторан та МакДрайв працюватимуть з 07:00 до 22:30, а доставка послугою McDelivery можлива з 07:00 до 22:00. Крім того, відвідувачам нагадали, що під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, а відновлюють роботу через годину після скасування тривоги.

Нагадаємо, 27 листопада мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s розпочала роботу у місті Кропивницький Кіровоградської області. А 13 листопада - в місті Олександрія на Кіровоградщині.

Про McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.