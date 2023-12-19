Во Львове открылся один из самых больших ресторанов McDonald's в Украине (ФОТО)

Во вторник, 19 декабря, сеть открыла свой 99-й ресторан в Украине в густонаселенном районе Львова – Сиховском.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это уже восьмой McDonald's во Львове. Он расположен на улице Зеленая, которая является одной из главных транспортных магистралей города. Ресторан находится вблизи торгового центра и гипермаркета, а также рядом с офисными центрами и автостанцией, создавая тем самым удобное пространство для городских жителей.

"В просторном и одном из крупнейших McDonald's в Украине площадью 485 кв. м в зале могут с комфортом разместиться 123 гостя и еще 144 места на террасе. В ресторане воплощены современные цифровые технологии, в том числе установлены терминалы самообслуживания для осуществления заказа в зале", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что новый ресторан обеспечил более 80-ти рабочих мест. Ресторан и МакДрайв будут работать с 07:00 до 22:30, а доставка услугой McDelivery возможна с 07:00 до 22:00. Кроме того, посетителям напомнили, что во время воздушной тревоги рестораны закрываются, а возобновляют работу через час после отбоя тревоги.

Напомним, 27 ноября сеть ресторанов быстрого питания McDonald's начала работу в городе Кропивницкий Кировоградской области. А 13 ноября – в городе Александрия на Кировоградщине.

О McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение было открыто 24 мая 1997 г. в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.