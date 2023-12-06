McDonald's задействует в работе искусственный интеллект и облачный сервис от Google

Американские корпорации McDonald's и Google объявили о планах на многолетнее сотрудничество в задействовании технологии Google Cloud в тысячах фастфуд-ресторанах по всему миру. Об этом говорится в сообщении McDonald's.

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"Это партнерство является важным шагом для McDonald’s в продвижении своей технологической платформы для ресторанов, чтобы она стала самой сложной и продуктивной в отрасли. McDonald’s планирует использовать широкий спектр оборудования, данных и технологий искусственного интеллекта Google Cloud, чтобы быстрее внедрять инновации", - сказано в нем.

Как отметил вице-президент McDonald’s Брайан Райс, там видят огромные возможности для роста своего цифрового бизнеса, и сотрудничество с Google позволит извлечь из этого выгоду, используя масштаб компании для внедрения решений с огромной скоростью.

"Подключение наших ресторанов по всему миру к миллионам точек данных в нашей цифровой экосистеме означает, что инструменты становятся более точными, модели становятся умнее, ресторанами становится проще управлять, и, что наиболее важно, общий опыт для наших клиентов и команды становится еще лучше", - отметил он.

Комбинированное аппаратное и программное обеспечение Google Distributed Cloud планируется установить в ресторанах McDonald’s таким образом, чтобы они могли использовать при необходимости как облачное ПО, так и собственное ПО и ИИ-решения.

"Благодаря возможностям периферийных вычислений Google Cloud McDonald’s сможет получить новую информацию о том, как работает оборудование, и внедрить решения, которые уменьшат сбои в работе бизнеса и упростят работу персонала, чтобы команды ресторана могли сосредоточиться на обеспечении высочайшего уровня гостеприимства для клиентов", - отмечают в фастфуд-сети.

Планируется, что ее рестораны начнут обновлять свое оборудование и ПО уже в 2024 году. При этом в Чикаго будет работать с глобальным инновационным центром McDonald’s, известным как Speedee Labs, специальная команда Google Cloud: они сосредоточатся на применении генеративного искусственного интеллекта в ряде ключевых бизнес-процессов.

Отметим, что McDonald’s является ведущим мировым ритейлером в сфере общественного питания с более чем 40 тысячами точек в более чем 100 странах. Примерно 95% ресторанов McDonald’s работают по франшизе.

В Украине на сегодня работает 98 заведений McDonald’s в 16 областях. 45 из них находятся в Киеве, еще 8 – в пригородах столицы, по 9 - в Одессе и Днепре. В частности, в ноябре были открыты первые рестораны в Кировоградской области - в Александрии и Кропивницком, а также первый ресторан в Карпатах.