В Казахстане бывшая сеть McDonald’s получила новое название

Казахстанская сеть ресторанов быстрого обслуживания, ранее работавшая под брендом McDonald’s, переименовалась в I’m. Как передает Kapital.kz, об этом компания Food Solutions KZ объявила 23 ноября.

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Как рассказал на презентации ее гендиректор Асет Машанов, в основу концепции нового бренда легла философия ценность каждого гостя, сотрудника и партнера. В частности, это отразилось и в вызвавшей резонанс HR-кампании, которую ранее провела Food Solutions KZ, "переименовав" рестораны в честь своих лучших сотрудников.

В январе, напомним, McDonald’s решил уйти из Казахстана из-за невозможности местного франчайзи покупать фарш у российских поставщиков, из-за чего сами рестораны прекратили работу еще в ноябре прошлого года.

Вскоре заведения сети возобновили работу уже под вывесками "Біз ашықпыз / Мы открыты". В августе же вместо этой надписи на них появились другие - "Мен Арманмын", "Мен Даниярмын", "Мен Юлиямын" и прочие аналогичные.

Food Solutions KZ также представила логотип, в котором роль апострофа и точки над I одновременно выполняет красное сердце: отмечается, что он призван раскрыть идею, заложенную в названии.

"Во-первых, I’m ("айм" или "айэм") - это просто "я". Мы хотим, чтобы каждый гость наших ресторанов мог легко дополнить название и сказать себе и всему миру "я важен", "мои достижения — это то, чем я могу гордиться"... Второй вариант - "айловэм" — то есть, "я люблю M", в котором M отсылает к старому названию и отражает преемственность, а именно сохранение высоких стандартов качества сервиса и продукции ресторанов", - объяснили в компании.

Отметим, что первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане был открыт в 2016 году. На сегодня у Food Solutions KZ открыто 24 точки в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. Компания насчитывает более 1700 сотрудников.