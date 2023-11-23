- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
У Казахстані колишня мережа McDonald's отримала нову назву
Казахстанська мережа ресторанів швидкого обслуговування, яка раніше працювала під брендом McDonald's, перейменувалася у I'm. Як передає Kapital.kz, про це компанія Food Solutions KZ оголосила 23 листопада.
Як розповів на презентації її гендиректор Асет Машанов, в основі концепції нового бренду лягла філософія цінність кожного гостя, співробітника та партнера. Зокрема, це відобразилося у резонансній HR-кампанії, яку раніше провела Food Solutions KZ, "перейменувавши" ресторани на честь своїх найкращих співробітників.
У січні, нагадаємо, McDonald's вирішив піти з Казахстану через неможливість місцевого франчайзі купувати фарш у російських постачальників, через що ресторани припинили роботу ще в листопаді минулого року.
Незабаром заклади мережі відновили роботу під вивісками "Біз ашықпиз/Мы открыты". У серпні замість цього напису на них з'явилися інші - "Мен Арманмын", "Мен Даниярмын", "Мен Юлиямын" та інші аналогічні.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Food Solutions KZ також представила логотип, в якому роль апострофа і крапки над I одночасно виконує червоне серце: зазначається, що він має розкрити ідею, закладену в назві.
"По-перше, I'm ("айм" або "айем") - це просто я. Ми хочемо, щоб кожен гість наших ресторанів міг легко доповнити назву і сказати собі і всьому світу "я важливий", "мої досягнення" - це те, чим я можу пишатися"... Другий варіант - "айловем" - тобто, "я люблю M", в якому M відсилає до старої назви та відображає наступність, а саме збереження високих стандартів якості сервісу та продукції ресторанів", - пояснили у компанії.
Зазначимо, що перший ресторан під брендом McDonald's у Казахстані було відкрито у 2016 році, а на сьогодні у Food Solutions KZ відкрито 24 точки в Алмати, Астані, Атирау, Актобе, Костанаї та Караганді. Компанія налічує понад 1700 співробітників.