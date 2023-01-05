McDonald's йде з Казахстану

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's прийняла рішення завершити роботу в Казахстані. Причина — в обмежені поставок продуктів. Про це 5 січня повідомила пресслужба компанії.

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"Про відновлення діяльності та терміни відкриття нових ресторанів швидкого обслуговування під новою назвою буде оголошено найближчим часом. Ми відповімо на всі питання, пов'язані з продовженням роботи компанії після дати переходу", — йдеться в повідомленні.

За інформацією агентства Bloomberg, основною проблемою, що призвела до закриття McDonald's в Казахстані, стала поставка м'яса. Справа в тому, що раніше до країни м'ясо для ресторанів McDonald's поставляли з Росії. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну головний офіс заборонив закуповувати цю продукцію для закладів під своїм брендом.

Казахський бізнес не зміг закуповувати м’ясні котлети у місцевих або європейських постачальників, тому що це виявилося збитковою альтернативою.

24 ресторани McDonald's, що в Казахстані належать TOO Food Solutions KZ, призупинили роботу ще в листопаді через проблеми з постачанням. Ресторани були відкриті в таких містах країни: Алмати, Астана, Атирау, Актобе, Костанай, Караганда та забезпечує роботою близько 2000 осіб.

Роботу McDonald's у Казахстані також ускладнює власник франчайзі Кайрат Боранбаєв, якого в березні затримали за звинуваченням у розтраті. Він також володів франшизою McDonald's у Білорусі, яка в 2022 році втратила ліцензію через проблеми з постачанням. Проте в Білорусі ресторани родовжать роботу під назвою "Вкусно - и точка", так само як і в РФ.