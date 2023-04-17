McDonald's меняет рецептуру бургеров

Компания сосредоточилась на модернизации своих основных продуктов для увеличения продаж, внедряя ряд изменений, направленных на улучшение своих фирменных бургеров. Обновленная продукция уже появилась в некоторых городах США.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что булочки станут более мягкими, сыр - более рыхлым, лук будет добавляться в котлеты прямо на гриле, а соуса "Биг Мак" станет больше.

"Мы обнаружили, что небольшие изменения, такие как настройки нашего процесса для получения более горячего, более расплавленого сыра и настройки гриля для лучшей прожарки, привели к тому, что наши бургеры стали вкуснее, чем когда-либо", - сказал старший директор по кулинарным инновациям McDonald's в США Чед Шафер.

По словам представителей компании, усовершенствования первоначально были сделаны для бургеров на международных рынках, и они уже появились в некоторых городах США, включая Лос-Анджелес, Сиэтл, Феникс, Лас-Вегас.

Сосредоточение на продвижении основных позиций меню, а не на внедрении новых продуктов – это способ упростить процессы и уменьшить трение на кухне.

McDonald's – не единственный бренд, который пытается улучшить основные предложения. Burger King, в прошлом году объявивший о плане переформатирования своего бизнеса, сосредоточился на совершенствовании фирменного бургера Whopper и повышении его заметности в рекламе. В четвертом квартале прошлого года он провел тренинги по использованию Whopper для франчайзинга. В феврале бренд заявил, что Whopper способствовал росту продаж в США в текущем квартале.

Напомним, что McDonald's в рамках реструктуризации планирует уволить сотни корпоративных работников. Кроме того, сеть заведений быстрого питания предложила некоторым сотрудникам возможность остаться в компании при сокращении их зарплат и премий.