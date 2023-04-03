McDonald's временно закрывает офисы в США и планирует масштабные увольнения

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на этой неделе временно закрывает свои офисы в США, поскольку она готовится сообщить сотрудникам об увольнении в рамках более широкой реструктуризации компании.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что во внутреннем электронном письме на прошлой неделе сотрудников США и некоторых международных сотрудников McDonald's попросили работать дома с понедельника по среду.

Такое решение в компании аргументировали необходимостью принять кадровые решения.

Пока неизвестно, сколько сотрудников планируют уволить.

"В течение недели, начиная с 3 апреля, мы обнародуем ключевые решения, связанные с ролями и уровнями персонала в организации", - говорится в сообщении компании.

McDonald's также попросил сотрудников отменить все личные встречи с продавцами и другими поставщиками компании.

В январе сеть заведений быстрого питания заявила, что пересмотрит корпоративный уровень персонала в рамках обновленной бизнес-стратегии, что может привести к увольнениям в одних областях и расширению в других.

Пока в McDonald's запланировали сократить часть корпоративного персонала.

Согласно последнему годовому отчету McDonald's, в конце 2021 года в компании работало около 200 000 корпоративных сотрудников и работников ресторанов. Более 75% из них базировались за пределами США. Более двух миллионов человек работают во франчайзинговых локациях McDonald's по всему миру.