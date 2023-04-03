McDonald's тимчасово закриває офіси в США та планує масштабні звільнення

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's цього тижня тимчасово закриває свої офіси в США, оскільки вона готується повідомити співробітників про звільнення в рамках ширшої реструктуризації компанії.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Зазначається, що у внутрішньому електронному листі минулого тижня співробітників США та деяких міжнародних співробітників McDonald's попросили працювати вдома з понеділка по середу.

Таке рішення в компанії аргументували необхідністю прийняти кадрові рішення.

Наразі невідомо, скільки співробітників планують звільнити.

"Протягом тижня, починаючи з 3 квітня, ми оприлюднимо ключові рішення, пов’язані з ролями та рівнями персоналу в організації", — йдеться в повідомленні компанії.

McDonald's також попросив співробітників скасувати всі особисті зустрічі з продавцями та іншими постачальниками компанії.

У січні мережа закладів швидкого харчування заявила , що перегляне корпоративний рівень персоналу в рамках оновленої бізнес-стратегії, що може призвести до звільнень в одних областях і розширення в інших.

Наразі в McDonald's запланували скоротити частину корпоративного персоналу.

Відповідно до останнього річного звіту McDonald's, наприкінці 2021 року в компанії працювали близько 200 000 корпоративних співробітників і працівників ресторанів. Понад 75% з них базувалися за межами США. Більше двох мільйонів людей працюють у франчайзингових локаціях McDonald's по всьому світу.