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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Перший у 2023 році: у Вінниці відкрився новий McDonald’s

у Вінниці відкрився новий McDonald’s
McDonald's відкрив у Вінниці новий заклад. Фото: пресслужба компанії

30 березня компанія McDonald’s відкрила у місті Вінниця новий заклад швидкого харчування. Відтепер у місті працюють три ресторани McDonald’s, а всього в Україні – 73.

Про це повідомляє пресслужба McDonald’s.

Зазначається, що заклад відкрився у  Вінниці на Хмельницькому шосе, 114-К. Він став першим новим закладом, відкритим компанією у 2023 році.

Завдяки розташуванню на виїзді з міста та поруч з автовокзалом ресторан є особливо зручним для тих, хто бажає скуштувати улюблені страви під час поїздки. 

У щойно відкритому вінницькому ресторані для відвідувачів є 125 місць у залі та 88 на терасі. Всередині доступні 10 терміналів самообслуговування.

Крім того, автомобілісти зможуть скористатися МакДрайвом з двома лініями заїзду. Ресторан працюватиме з 07:00 до 22:00 та дотримуватиметься розширених правил безпеки, впроваджених компанією. 

Будівництво вінницького ресторану стартувало ще у 2021 року і більшість будівельних робіт була завершена до 24 лютого 2022 року.

"Відтепер цей заклад –  четвертий новозбудований ресторан, який відкрився після початку повномасштабного вторгнення. Раніше нові заклади McDonald’s з’явились у  Києві в Оболонському районі, у Львові в Сихівському районі та у селі Лісниках Київської області", - зауважують в компанії.

Зазначимо, 5 ресторанів McDonald’s в Одесі поновили роботу 28 березня, а вже наприкінці квітня очікується відкриття ресторанів у Дніпрі.

Автор:
Світлана Манько