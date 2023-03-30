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Перший у 2023 році: у Вінниці відкрився новий McDonald’s
30 березня компанія McDonald’s відкрила у місті Вінниця новий заклад швидкого харчування. Відтепер у місті працюють три ресторани McDonald’s, а всього в Україні – 73.
Про це повідомляє пресслужба McDonald’s.
Зазначається, що заклад відкрився у Вінниці на Хмельницькому шосе, 114-К. Він став першим новим закладом, відкритим компанією у 2023 році.
Завдяки розташуванню на виїзді з міста та поруч з автовокзалом ресторан є особливо зручним для тих, хто бажає скуштувати улюблені страви під час поїздки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У щойно відкритому вінницькому ресторані для відвідувачів є 125 місць у залі та 88 на терасі. Всередині доступні 10 терміналів самообслуговування.
Крім того, автомобілісти зможуть скористатися МакДрайвом з двома лініями заїзду. Ресторан працюватиме з 07:00 до 22:00 та дотримуватиметься розширених правил безпеки, впроваджених компанією.
Будівництво вінницького ресторану стартувало ще у 2021 року і більшість будівельних робіт була завершена до 24 лютого 2022 року.
"Відтепер цей заклад – четвертий новозбудований ресторан, який відкрився після початку повномасштабного вторгнення. Раніше нові заклади McDonald’s з’явились у Києві в Оболонському районі, у Львові в Сихівському районі та у селі Лісниках Київської області", - зауважують в компанії.
Зазначимо, 5 ресторанів McDonald’s в Одесі поновили роботу 28 березня, а вже наприкінці квітня очікується відкриття ресторанів у Дніпрі.