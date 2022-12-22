McDonald’s відкрив у Києві новий ресторан поблизу Оболонської набережної

Фастфуд-мережа McDonald’s 22 грудня відкрила новий заклад у Києві, а саме на проспекті Володимира Івасюка (Героїв Сталінграду), 12-С, що поруч з Оболонською набережною.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляють у компанії, він був майже повністю готовий до відкриття ще до початку повномасштабного вторгнення, тож з прийняттям рішення про поступове відновлення роботи в Україні цей ресторан додали до переліку закладів до відкриття.

Ресторан на Оболоні є другим в Україні флагманським рестораном McDonald’s зі спеціальною концепцією для сімей з дітьми. Ця концепція передбачає усі зручності для затишного перебування з родиною: облаштовані дитячі гірки всередині та ззовні закладу, розсувні столики, які можна збільшувати для великих компаній, а також графіка на стінах у стилі дитячих малюнків.

У залі ресторану розташовані 254 місця для гостей на двох поверхах і ще 98 на терасі. Також у залі працюють 12 екранів терміналів самообслуговування. Автомобілісти можуть замовити страви на МакДрайві з двома лініями в’їзду, де меню представлене на цифрових панелях.

Ресторан працюватиме з 7:00 до 21:00. Згідно з розширеними правилами безпеки, під час повітряної тривоги заклад закриватиметься, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття.

При цьому зазначається, що команда оперативно видає вже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям. Також на сайті McDonald’s запроваджено відображення інформаціъ про відкриті і тимчасово закриті заклади в режимі реального часу.

Таким чином, загалом в Україні станом на зараз працюють 63 ресторани мережі. Нагадаємо, зокрема, що перший за час війни новозбудований ресторан McDonald’s відкрив 3 листопада на житломасиві Сихів у Львові.

Крім того, раніше у грудні було відновлено роботу закладу біля входу до київської станції метро "Хрещатик". Сама ж станція, зачинена після початку російського вторгнення в лютому, також вже запрацювала з 20 грудня.