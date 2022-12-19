Станцію "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" нарешті незабаром відкриють – Кличко.

Вже 20 грудня у Києві нарешті відкриють дві станції столичного метрополітену "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". Буде вільним і перехід між ними, повідомив Віталій Кличко. Ці дві станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Для багатьох киян і гостей столиці таке закриття створювало незручність, оскільки для пересадки з "синьої" гілки на "червону" і навпаки потрібно було робити додаткові пересадки на "зеленій" лінії, що створювало до того ж у підземці додаткову тисняву.

Нагадаємо, що в умовах повної відсутності електрики рух поїздів метрополітену в Києві буде призупинений – підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття під час повітряної тривоги. Наземні станції будуть зачинені.

На підземних станціях будуть доступні: інтернет-зв’язок, електроенергія для підзарядки гаджетів, питна вода й санітарні вузли. Вхід буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Середня температура на станціях підземки становить 12-14 градусів тепла. Тому киянам радять одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі.