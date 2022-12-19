Станцию "Майдан Незалежності" и "Хрещатик" откроют для пассажиров – Кличко.

Уже 20 декабря в Киеве наконец-то откроют две станции столичного метрополитена "Майдан Незалежности" и "Хрещатик". Будет свободен и переход между ними, сообщил Виталий Кличко. Эти две станции были закрыты с самого начала широкомасштабного вторжения РФ.

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Для многих киевлян и гостей столицы такое закрытие создавало неудобство, поскольку для пересадки с "синей" ветки на "красную" и наоборот нужно было делать дополнительные пересадки на "зеленой" линии, что создавало к тому же в подземке дополнительную давку.

Напомним, что в условиях полного отсутствия электричества движение поездов метрополитена в Киеве будет приостановлено – подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты.

На подземных станциях будут доступны интернет-связь, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Средняя температура на станциях подземки составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому киевлянам советуют одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.