McDonald’s відновлює роботу у Луцьку

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's у четвер, 17 листопада, відновила роботу закладу у Луцьку на просп. Соборності, 43 (ТРЦ ПортCity).

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Зал та тераса Луцького McDonald’s вміщає 340 місць для гостей. Відвідувачі можуть зробити замовлення всередині ресторану на одному з 6 двосторонніх терміналів самообслуговування, або заїхати на МакДрайв із двома лініями в’їзду", - йдеться у повідомленні.

Графік роботи ресторану - з 10:00 до 21:00.

Зазначається, що заклад закриватиметься під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи. Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня.

Також ресторан не працюватиме під час відключення електроенергії і продовжуватиме роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

Загалом в Україні відновили роботу 57 ресторанів McDonald’s.

Фастфуд-мережа почала поступово відновлювати роботу, призупинену ще в кінці лютого через повномасштабше російське вторгнення до України, в кінці вересня, розпочавши з закладів столиці.