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McDonald's возобновляет работу в Луцке
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в четверг, 17 ноября, возобновила работу заведения в Луцке по просп. Соборности, 43 (ТРЦ ПортCity).
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Зал и терраса Луцкого McDonald's вмещает 340 мест для гостей. Посетители могут сделать заказ внутри ресторана на одном из 6 двухсторонних терминалов самообслуживания или заехать на МакДрайв с двумя линиями въезда", - говорится в сообщении.
График работы ресторана – с 10:00 до 21:00.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что заведение будет закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.
Ресторан продолжит работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки сотрудников к работе. Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.
Также ресторан не будет работать при отключении электроэнергии и будет продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.
Всего в Украине возобновили работу 57 ресторанов McDonald's.
Фастфуд-сеть начала постепенно возобновлять работу, приостановленную еще в конце февраля из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, в конце сентября, начав с заведений столицы.