McDonald's не испугали ракеты: еще пять ресторанов открыли в Киеве

Сеть быстрого питания McDonald's возобновила работу еще пяти ресторанов в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Четверг - идеальный день для подкрепления сочным Биг Тейсти. Тем более, сделать это можно еще в пяти киевских МакДональдз", - говорится в сообщении.

Заведения открыли по адресам:

просп. Степана Бандеры, 12-я (станция метро "Почайна");

ул. Оноре де Бальзака, 2-я (ТРЦ "Глобал");



ул. Миколайчука,16;



пл. Героев Бреста, 5;



ул. Архитектора Вербицкого, 1 (ТРЦ "New Way").



Напомним, что 10 октября, Киев и ряд украинских городов подверглись массированному ракетному обстрелу РФ. В Киеве более 70 объектов повреждены в результате обстрелов, среди которых, в том числе, 6 учебных заведений. Пресс-служба McDonald's сообщала, что 10 октября рестораны в Украине работать не будут.

McDonald's с 20 сентября возобновил работу первых трех заведений в левобережной части Киева, но только на доставку заказов, а с 27 сентября в таком же формате заработали еще семь ресторанов, в том числе уже и на правом берегу.

Впоследствии McDonald's в Киеве заработал не только на доставку, но и открыл для посетителей свои залы.

Было решено, что рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или по графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключит оборудование перед закрытием.