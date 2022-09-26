McDonald's распространяет доставку на правый берег Киева

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила с 27 сентября открыть еще семь ресторанов в Киеве, в том числе на правом берегу. Они пока будут работать только на доставку. Об этом сообщило издание The Village.

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Теперь сделать заказ можно будет в пяти ресторанах на левом берегу и пяти на правом:

проспект Гагарина, 2-А (Дарницкая площадь, работал на доставку с 20 сентября);

проспект Бажана, 3-Б (метро "Харьковская", работал на доставку с 20 сентября);

улица Гришко, 7 (метро "Позняки", работал на доставку с 20 сентября);

улица Теодора Драйзера, 4 (Троещина);

Вышгородская улица, 33-А (Виноградарь);

улица Большая Васильковская, 22 (метро "Площадь Льва Толстого");

проспект Броварской, 27 (метро "Дарница");

проспект Академика Палладина, 7-А (метро "Академгородок");

проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщаговка);

проспект Оболонский, 26-А (метро "Минская").

Напомним, еще в августе Украинский офис McDonald's заявил, что поэтапно возобновит работу некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины.

20 сентября открылись первые три ресторана McDonald's в Киеве, но только на левом берегу. Доставка также была доступна только вблизи заведений.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключит оборудование перед закрытием.