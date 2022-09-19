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Категория
Бизнес
Дата публикации

McDonald’s начинает поэтапное открытие ресторанов из запуска McDelivery

McDonald’s начинает поэтапное открытие ресторанов из запуска McDelivery

Уже завтра, 20 сентября, откроются первые три ресторана McDonald's в Киеве. Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и Макдрайв откроются в октябре.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев.

Первыми заработает McDelivery в трех ресторанах Киева – по проспекту Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.

Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.

"Сначала получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald's по доставке компания Glovo. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами. В других городах также запуск заведений начнется с доставки, а потом гости будут иметь возможность самостоятельно посетить рестораны", - сообщили в McDonald's.

В компании подчеркнули, что заново открытые рестораны будут работать согласно тем же высоким стандартам качества блюд, чистоты и скорости обслуживания, что и раньше.

В то же время, для работы в новых условиях McDonald's внедряет расширенные процедуры и протоколы ради безопасности работников и клиентов.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

"Решение об открытии части заведений McDonald's приняло после ряда консультаций с украинскими должностными лицами, специалистами по безопасности и поставщиками", - отмечают в компании.

Отметим, что компания McDonald's закрыла все свои рестораны в Украине в день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля. В мае американская корпорация продала свой российский бизнес и полностью ушла из России.

Автор:
Светлана Манько