Картофель фри в Европе подорожает: в ЕС ожидают собрать худший урожай картофеля за последние годы

Засуха в Европе приведет к худшему урожаю картофеля за последние годы, что, вероятно, подтолкнет цены на такие продукты, как картофель фри. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков World Potato Markets.

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Крупнейшие производства картофеля в Европе сосредоточены в Германии, Франции, Нидерландах и Бельгии. Засуха в этих странах снизит производство в ЕС до самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

Один из производителей картофеля в Германии рассказал изданию, что из-за засухи может быть потеряна половина урожая, и что любой дождь сейчас уже не поможет. Министерство сельского хозяйства Германии не рискнуло дать прогноз урожая, но заявило, что перспективы урожая картофеля "резко ухудшились".

Что касается других стран, то, согласно данным французской группы производителей UNPT, урожайность во Франции может быть по крайней мере на 20% ниже среднего показателя за 20 лет.

Отмечается, что производители продуктов из картофеля (например, картофеля фри) уже поднимали цены из-за подорожания энергетики, а плохой урожай в этом году еще больше подтолкнет цены вверх. К примеру, сеть ресторанов McDonald's уже подняла цены в ответ на подорожание сырья.

Напомним, по данным анализа экспертов Совместного исследовательского центра ЕС, Европа в 2022 году переживает засуху, которая, вероятно, является самой сильной за последние 500 лет.

Из-за этого больше всего страдает аграрный сектор. Кроме картофеля, несколько культур в ЕС пострадали особенно сильно: согласно последним данным, прогнозируемая урожайность зерновых на 16% ниже 5-летнего среднего показателя, а кукурузы – на 15%.

Кроме того, например, Франция рискует столкнуться с дефицитом молока в ближайшие несколько месяцев из-за засухи и высоких температур, которые повлияли на посевы кормовых культур. Чтобы получить молоко, нужны корма, в основном люцерна и кукуруза, которых в этом году во Франции уродило мало из-за засухи.