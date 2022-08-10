Франции из-за засухи грозит дефицит молока в ближайшие месяцы

Франция рискует столкнуться с дефицитом молока в ближайшие несколько месяцев из-за засухи и высоких температур, которые повлияли на посевы кормовых культур.

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Об этом предупредил глава французской Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Янник Фиалип, пишет Инфоагро.

"Я думаю, что в ближайшие месяцы во Франции будет дефицит молока", - сказал Янник Фиалип.

Он отметил, что для того чтобы получить молоко, нужны корма, в основном люцерна и кукуруза, которых в этом году во Франции уродило мало.

"У нас есть животные, которым нечего есть. Это значит, что мы должны использовать корма, которые мы заготовили этой весной, чтобы подкармливать животных зимой. И мы используем наши запасы. Это необычно, и мы очень обеспокоены способностью многих фермеров прокормить свои стада в течение зимы", - заявил Фиалип.

Он призвал повысить цены на молоко, чтобы помочь фермерам выжить.

"Важнейшая финансовая помощь, которую мы можем получить - это повышение цен на молоко, которое производят фермеры", - сказал Фиалип.

По его словам, цена на молоко во Франции на 20% ниже, чем цена других европейских производителей, в частности, Германии и Нидерландов.

"Одной из первых мер должно быть повышение вознаграждения наших животноводов, что позволит им получить лучший денежный поток и обеспечит устойчивость сектора. Существует большой риск того, что некоторые животноводы решат сократить свое стадо из-за этой проблемы", - отметил Фиалип.

Отметим, рекордные температуры, поразившие Францию нынешним летом, а также периоды отсутствия дождей, привели к засухе. Июль 2022 стал вторым самым засушливым месяцем во Франции после марта 1961 года с дефицитом осадков примерно на 84% по сравнению с долгосрочными средними показателями в течение 1991-2020 годов.

"Эта засуха является самой серьезной из любых зарегистрированных в нашей стране", - заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Напомним, как сообщила Ассоциация производителей молока, с начала российского вторжения молочно-товарные фермы Украины потеряли не менее 50 тыс. коров.