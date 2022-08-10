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Франции из-за засухи грозит дефицит молока в ближайшие месяцы
Франция рискует столкнуться с дефицитом молока в ближайшие несколько месяцев из-за засухи и высоких температур, которые повлияли на посевы кормовых культур.
Об этом предупредил глава французской Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Янник Фиалип, пишет Инфоагро.
"Я думаю, что в ближайшие месяцы во Франции будет дефицит молока", - сказал Янник Фиалип.
Он отметил, что для того чтобы получить молоко, нужны корма, в основном люцерна и кукуруза, которых в этом году во Франции уродило мало.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"У нас есть животные, которым нечего есть. Это значит, что мы должны использовать корма, которые мы заготовили этой весной, чтобы подкармливать животных зимой. И мы используем наши запасы. Это необычно, и мы очень обеспокоены способностью многих фермеров прокормить свои стада в течение зимы", - заявил Фиалип.
Он призвал повысить цены на молоко, чтобы помочь фермерам выжить.
"Важнейшая финансовая помощь, которую мы можем получить - это повышение цен на молоко, которое производят фермеры", - сказал Фиалип.
По его словам, цена на молоко во Франции на 20% ниже, чем цена других европейских производителей, в частности, Германии и Нидерландов.
"Одной из первых мер должно быть повышение вознаграждения наших животноводов, что позволит им получить лучший денежный поток и обеспечит устойчивость сектора. Существует большой риск того, что некоторые животноводы решат сократить свое стадо из-за этой проблемы", - отметил Фиалип.
Отметим, рекордные температуры, поразившие Францию нынешним летом, а также периоды отсутствия дождей, привели к засухе. Июль 2022 стал вторым самым засушливым месяцем во Франции после марта 1961 года с дефицитом осадков примерно на 84% по сравнению с долгосрочными средними показателями в течение 1991-2020 годов.
"Эта засуха является самой серьезной из любых зарегистрированных в нашей стране", - заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.
Напомним, как сообщила Ассоциация производителей молока, с начала российского вторжения молочно-товарные фермы Украины потеряли не менее 50 тыс. коров.