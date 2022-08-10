Франції через посуху загрожує дефіцит молока найближчими місяцями

Франція ризикує зіткнутися з дефіцитом молока в найближчі кілька місяців через посуху та високі температури, які вплинули на посіви кормових культур.

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Про це попередив голова французької Національної федерація профспілок сільгоспвиробників (FNSEA) Яннік Фіаліп, пише Інфоагро.

"Я думаю, що найближчими місяцями у Франції буде дефіцит молока", — сказав Янік Фіаліп.

Він зауважив, що для того, щоб отримати молоко, потрібні корми, в основному люцерна і кукурудза, яких цього року у Франції вродило мало.

"У нас є тварини, яким немає що їсти. Це означає, що ми повинні використовувати корми, які ми заготовили цієї весни, щоб підгодовувати тварин взимку. І ми використовуємо наші запаси. Це незвично, і ми дуже стурбовані здатністю багатьох фермерів прогодувати свої стада протягом зими", - заявив Фіаліп.

Він закликав підвищити ціни на молоко, щоб допомогти фермерам вижити.

"Найважливіша фінансова допомога, яку ми можемо отримати — це підвищення цін на молоко, яке виробляють фермери", — сказав Фіаліп.

За його словами, ціна на молоко у Франції на 20% нижча, ніж ціна інших європейських виробників, зокрема Німеччини та Нідерландів.

"Одним із перших заходів має бути підвищення винагороди наших тваринників, що дозволить їм отримати кращий грошовий потік і забезпечить стійкість сектора. Існує великий ризик того, що деякі тваринники вирішать скоротити своє стадо через цю проблему", - зазначив Фіаліп.

Зазначимо, рекордні температури, що вразили Францію цього літа, а також періоди відсутності дощів, призвели до посухи. Липень 2022 року став другим найпосушливішим місяцем у Франції після березня 1961 року з дефіцитом опадів приблизно на 84% порівняно з довгостроковими середніми показниками протягом 1991-2020 років.

"Ця посуха є найсерйознішою з будь-яких зареєстрованих у нашій країні", — заявила прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн.

Нагадаємо, як повідомила Асоціація виробників молока, з початку російського вторгнення молочно-товарні ферми України втратили щонайменше 50 тис. корів.