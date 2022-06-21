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За три місяці війни українські ферми втратили 50 тис. корів

За три місяці війни українські ферми втратили 50 тис. корів

З початку російського вторгнення молочно-товарні ферми України втратили щонайменше 50 тис. корів. Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

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За попередніми даними оцінна вартість загиблої худоби станом на 8 червня становить понад 136 млн. доларів.

Тварини гинуть не тільки внаслідок активних бойових дій, а й через низку обмежень у годівлі, утриманні та ветеринарному забезпеченні. Орієнтовна кількість загиблих тварин у постраждалих районах становить 92 тис. голів великої рогатої худоби, а також 42 тис. овець та кіз, а також 258 тис. свиней.

"За оптимістичним сценарієм до кінця року промисловий сектор може втратити 70 тис. корів, за песимістичним - понад 100 тис. корів, залежно від ситуації на фронті та деокупації українських територій", - зазначила генеральний директор асоціації Ганна Лавренюк.

Десять із 24 областей, які перебували або залишаються в зоні бойових дій та окупації, постачали 42% молока на переробку. Загалом близько 800 промислових молочно-товарних ферм постраждали від війни.

Сільськогосподарські підприємства на прифронтових та окупованих територіях скоротили надої більш ніж на 50%.

Регіони, де ситуація відносно стабільна та безпечна, на початку війни також просіли в надоях через руйнування ланцюгів постачання. Проте досить швидко молочники заходу та центру країни зуміли повернутися до довоєнного рівня, а іноді й наростити виробництво. На думку Лавренюк, завдяки цьому постачання на переробку від промислових ферм у 2022 році буде на рівні 2 млн. тонн, тоді як у 2021 році вони становили 2,75 млн тонн.

Фото 2 — За три місяці війни українські ферми втратили 50 тис. корів
Карта поголів'я корів та виробництва молока промисловим сектором.

Станом на 1 січня поголів'я корів в Україні становило 1,563 млн. голів.

Нагадаємо, через війну українські аграрії втратили близько 15% поголів'я худоби.

Автор:
Степан Крьока