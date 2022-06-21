За три месяца войны украинские фермы потеряли 50 тыс. коров

С начала российского вторжения молочно-товарные фермы Украины потеряли не менее 50 тыс. коров. Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По предварительным данным оценочная стоимость погибшего скота по состоянию на 8 июня составляет более 136 млн долларов.

Животные погибают не только в результате активных боевых действий, но и из-за ряда ограничений в кормлении, содержании и ветеринарном обеспечении. Ориентировочное количество погибших животных в пострадавших районах составляет 92 тыс. голов крупного рогатого скота, а также 42 тыс. овец и коз, а также 258 тыс. свиней.

"По оптимистическому сценарию до конца года промышленный сектор может потерять 70 тыс. коров, по пессимистическому - более 100 тыс. коров, в зависимости от ситуации на фронте и деоккупации украинских территорий", — отметила генеральный директор ассоциации Анна Лавренюк.

Десять из 24 областей, которые находились или остаются в зоне боевых действий и оккупации, поставляли 42% молока на переработку. В общей сложности, около 800 промышленных молочно-товарных ферм пострадали от войны.

Сельскохозяйственные предприятия на прифронтовых и оккупированных территориях сократили надои более чем на 50%.

Регионы, где ситуация относительно стабильна и безопасна, в начале войны также просели в надоях из-за разрушения цепей поставок. Однако довольно быстро молочники запада и центра страны сумели вернуться к довоенному уровню, а иногда и нарастить производство. По мнению Лавренюк, благодаря этому поставки на переработку от промышленных ферм в 2022 году будут на уровне 2 млн. тонн, тогда как в 2021 году они составили 2,75 млн тонн.

Карта поголовья коров и производства молока промышленным сектором.

По состоянию на 1 января поголовье коров в Украине составляло 1,563 млн голов.

Напомним, из-за войны украинские аграрии потеряли около 15% поголовья скота.