Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Агро
Дата публикации

За три месяца войны украинские фермы потеряли 50 тыс. коров

За три месяца войны украинские фермы потеряли 50 тыс. коров

С начала российского вторжения молочно-товарные фермы Украины потеряли не менее 50 тыс. коров. Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

По предварительным данным оценочная стоимость погибшего скота по состоянию на 8 июня составляет более 136 млн долларов.

Животные погибают не только в результате активных боевых действий, но и из-за ряда ограничений в кормлении, содержании и ветеринарном обеспечении. Ориентировочное количество погибших животных в пострадавших районах составляет 92 тыс. голов крупного рогатого скота, а также 42 тыс. овец и коз, а также 258 тыс. свиней.

"По оптимистическому сценарию до конца года промышленный сектор может потерять 70 тыс. коров, по пессимистическому - более 100 тыс. коров, в зависимости от ситуации на фронте и деоккупации украинских территорий", — отметила генеральный директор ассоциации Анна Лавренюк.

Десять из 24 областей, которые находились или остаются в зоне боевых действий и оккупации, поставляли 42% молока на переработку. В общей сложности, около 800 промышленных молочно-товарных ферм пострадали от войны.

Сельскохозяйственные предприятия на прифронтовых и оккупированных территориях сократили надои более чем на 50%.

Регионы, где ситуация относительно стабильна и безопасна, в начале войны также просели в надоях из-за разрушения цепей поставок. Однако довольно быстро молочники запада и центра страны сумели вернуться к довоенному уровню, а иногда и нарастить производство. По мнению Лавренюк, благодаря этому поставки на переработку от промышленных ферм в 2022 году будут на уровне 2 млн. тонн, тогда как в 2021 году они составили 2,75 млн тонн.

Фото 2 — За три месяца войны украинские фермы потеряли 50 тыс. коров
Карта поголовья коров и производства молока промышленным сектором.

По состоянию на 1 января поголовье коров в Украине составляло 1,563 млн голов.

Напомним, из-за войны украинские аграрии потеряли около 15% поголовья скота.

Автор:
Степан Крьока