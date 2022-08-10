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В Україні виросли ціни на м'ясо: що і на скільки подорожчало
За рік ціни в Україні виросли практично на всі види м'яса. Найбільше зросла ціна на курячу печінку (+51%), тушку індички (+49%) та ребра яловичини (+45%). Про це йдеться в огляді українського сервісу доставки продуктів Zakaz.ua.
Зазначається, що найбільшою популярністю серед українців користується курятина. За рік вартість свіжого курячого філе в українських супермаркетах зросла на 18%. Однак, у цьому сегменті найбільше подорожчала куряча печінка – на 51%. Курячі гомілки у 2021 році в середньому коштували 60,8 грн/кг, зараз – 69 грн/кг. Крила подорожчали на 12%, до 77 грн/кг. Ціна одного кілограму фаршу зросла на 20%.
Щодо свинини, то, за даними Zakaz.ua, найбільше подорожчала свиняча рулька з кісткою – на 37%, до 95,9 грн/кг, тоді як у серпні 2021 вартість становила 70 грн/кг.
Свиняча грудинка подорожчала з 98 грн/кг в 2021 році до – 129 грн/кг в 2022 році. Фарш та ребра подорожчали на 24%, стегнова частина без кістки – на 29% (148,9 грн/кг), вирізка – на 14% (189,9 грн/кг), гуляш – на 17% (139 грн/кг), лопатка – на 12% (129 грн/кг), а корейка без кістки – на 10% (169 грн/кг).Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Закордонні постачання стали основною причиною збільшення вартості свинини. У червні 2022 року Україна імпортувала м’яса майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року", — пояснюють аналітики.
У зв'язку з дефіцитом зросли ціни і на яловичну та телятину. За даними Zakaz.ua, впродовж року найбільше підскочила ціна на ребра – на 45%. Ціна на свіжу грудинку яловичини з росла з 107 грн/кг у 2021-му до 145 грн/кг у 2022-му. Печінка додала у ціні 20% (96 грн/кг), фарш подорожчав на 33% (199,9 грн/кг), ошийок - на 11% (219 грн/кг), антрекот - на 9% (250 грн/кг).
Найменше змінилася ціна на яловичий балик, лише на 2%. Також несуттєво подорожчав стейк з окісту - на 6% (260 грн/кг) та гуляш - на 7% (299 грн/кг).
Нагадаємо, в Україні очікується зростання цін на вершкове масло. Внутрішні ціни зростуть, в тому числі і за рахунок недавньої девальвації гривні.