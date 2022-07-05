В Україні зросла ціна на "шашличне" м'ясо

За перший місяць літа середня роздрібна ціна кілограму охолодженої свинини піднялася до 140,2 грн, що на 5,8%, або 7,7 грн/кг вище за показник попереднього місяця.

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Про це повідомляє асоціація "Свинарі України".

З 1 червня по 1 липня зміна роздрібних цінників коливалася в межах 4,3-11 грн/кг залежно від напіфабриката. Зокрема, найпомітніше подорожчали тазостегнова частина (+11 грн/кг), ошийок та вирізка (+10 грн/кг), а найпомірніше — лопатка та грудинка (+4,3 та 6,3 грн/кг відповідно).

"Хоча загальні обставини в країні не заохочують до проведення пікніків, основне здороження прийшлося на найпопулярніші "шашличні" позиції", — говориться у повідомленні.

Аналітики асоціації відзначають, що порівняно з червнем 2021 року середня роздрібна ціна на свинину зросла на 7,8%.

Проти інших видів м’яса здорожчання свинини за рік найменше: яловичина додала 27,7%, курятина — 16,6%, а індичатина — 11,3% проти минулого червня. Ціни на свинину в роздрібі транслюють як здорожчання свинини в закупівлі, так і загальноекономічні тенденції.

За даними ДССУ, зміна споживчих цін на продукти харчування за підсумками травня проти аналогічного періоду минулого року склала 24,1%, в тому числі 13,8% на м’ясо і м’ясні продукти.

Нагадаємо, що в 2022 році споживчий кошик українців зросте майже на 30%.