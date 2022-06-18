В 2022 році споживчий кошик українців зросте майже на 30%

За словами експерта Олега Пендзіна, сьогоднішні ціни на продукти харчування досить серйозно зросли.

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Про це під час телемарафону розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, передає УНІАН.

"За оцінками Нацбанку України, цього року буде інфляція 20%. Власне, споживчий кошик українців зросте трохи більше, приблизно на рівні 30% зростання", - говорить експерт.

За словами Пендзіна, сьогоднішні ціни досить серйозно зросли.

"Овочі та борщовий набір зросли приблизно на 50%, хліб виріс у ціні на 20% з початку цього року. Якщо подивитися на інші продукти – м'ясо та молоко, де зростання на рівні 15-18%, але це надзвичайно високе зростання за півроку", – зазначив він.

Експерт наголосив, що таке зростання цін буде відчутним для кишені українців.

Нагадаємо, що СЕО мережі магазинів КОЛО Марина Сергієнко розповіла, що загалом середній чек зараз на 25% більше від середнього чека довоєнного періоду.