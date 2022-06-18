В 2022 году потребительская корзина украинцев вырастет почти на 30%

По словам эксперта Олега Пендзина сегодняшние цены на продукты питания достаточно серьезно выросли.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом во время телемарафона рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает УНИАН.

"По оценкам Нацбанка Украины, в этом году будет инфляция 20%. Собственно, потребительская корзина украинцев вырастет немножко больше-где-то, примерно, на уровне 30% роста", - говорит эксперт.

По словам Пендзина, сегодняшние цены достаточно серьезно выросли.

"Овощи и борщевой набор выросли примерно на 50%, хлеб вырос в цене на 20% с начала этого года. Если посмотреть на другие продукты – мясо и молоко, где рост на уровне 15-18%, но это чрезвычайно высокий рост за полгода", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что такой рост цен будет ощутим для кармана украинцев.

Напомним, что СЕО сети магазинов КОЛО Марина Сергиенко рассказала, что в целом средний чек сейчас на 25% больше среднего чека довоенного периода.