Польша будет покрывать риски своих компаний по неуплате украинскими покупателями поставок критического импорта

Польша расширит возможности страхования рисков в двусторонней торговле с Украиной, а именно – польская госкорпорация по страхованию экспортных кредитов (KUKE) станет страховать риски польских компаний по неуплате покупателями продукции из украинского перечня критического импорта.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

"Правительство Польши приняло решение для расширения возможностей страхования рисков в двусторонней торговле с Украиной. Страховые гарантии будут предоставлены через польскую государственную корпорацию страхования экспортных кредитов", – отметило министерство.

Как отметило Минэкономики, компания позволяет страховать риск невозврата дебиторской задолженности в экспортных контрактах польских производителей с украинскими контрагентами.

“Фактически польские импортеры получают государственные гарантии покрытия рисков неуплаты украинскими покупателями поставляемой продукции. До конца года KUKE сможет предоставить кредитные лимиты на сумму 500 млн. злотых”, – отметило министерство.

Как отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, соответствующее страхование покрывает контракты на поставку продукции, входящей в перечень критического импорта.

"Этот широкий круг товаров, необходимых для обеспечения вооруженных сил Украины, гуманитарных потребностей населения, восстановления производства и деятельности бизнеса", - отметило министерство.

Напомним, что экспорт украинского подсолнечного масла вышел на максимум с начала полномасштабной войны