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Польша будет покрывать риски своих компаний по неуплате украинскими покупателями поставок критического импорта
Польша расширит возможности страхования рисков в двусторонней торговле с Украиной, а именно – польская госкорпорация по страхованию экспортных кредитов (KUKE) станет страховать риски польских компаний по неуплате покупателями продукции из украинского перечня критического импорта.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
"Правительство Польши приняло решение для расширения возможностей страхования рисков в двусторонней торговле с Украиной. Страховые гарантии будут предоставлены через польскую государственную корпорацию страхования экспортных кредитов", – отметило министерство.
Как отметило Минэкономики, компания позволяет страховать риск невозврата дебиторской задолженности в экспортных контрактах польских производителей с украинскими контрагентами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
“Фактически польские импортеры получают государственные гарантии покрытия рисков неуплаты украинскими покупателями поставляемой продукции. До конца года KUKE сможет предоставить кредитные лимиты на сумму 500 млн. злотых”, – отметило министерство.
Как отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, соответствующее страхование покрывает контракты на поставку продукции, входящей в перечень критического импорта.
"Этот широкий круг товаров, необходимых для обеспечения вооруженных сил Украины, гуманитарных потребностей населения, восстановления производства и деятельности бизнеса", - отметило министерство.
Напомним, что экспорт украинского подсолнечного масла вышел на максимум с начала полномасштабной войны