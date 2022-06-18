Експорт української соняшникової олії вийшов на максимум з початку повномасштабної війни

Експорт олії з України в травні значно збільшився, склавши 186 тисяч тонн (+23% до квітня). Цей показник став максимальним місячним з початку війни і свідчить про адаптацію учасників ринку до поточних реалій та поступове налагодження ланцюжків поставок продукції через функціонуючі сухопутні переходи та порти.

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Про це повідомляє "АПК-Інформ".

У травні 2022 року спостерігалося збільшення країн-імпортерів української олії. Так, продукцію було відвантажено у понад 60 країн світу, а це було неможливо зробити після початку повномасштабної війни в Україні.

Поточні темпи експорту продукту за межі Європи поки що низькі порівняно з довоєнними, і основними імпортерами української олії залишаються країни ЄС (75% — частка у травні від загального обсягу відвантажень української олії). У свою чергу, на українську соняшникову олію у загальному обсязі імпорту країнами ЄС у вказаному місяці припало 82% (близько 75% у квітні).

У розрізі країн лідером серед покупців української олії у травні стала Польща, на яку припало 20% загального експорту цієї продукції з України.

Відвантаження у віддалені країни світу (25% від українського експорту у травні) обмежене логістикою, збільшенням терміну доставки та її вартістю. Серед основних імпортерів після країн ЄС слід виділити Туреччину, куди в травні відвантажено близько 12 тисяч тонн.

Нагадаємо, що росіяни крадуть в українців зерно, олію, овочі та сільськогосподарську техніку.