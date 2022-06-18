Экспорт украинского подсолнечного масла вышел на максимум с начала полномасштабной войны

Экспорт подсолнечного масла из Украины в мае значительно увеличился, составив 186 тысяч тонн (+23% к апрелю). Данный показатель стал максимальным месячным с начала войны и свидетельствует об адаптации участников рынка к текущим реалиям и постепенном налаживании цепочек поставок продукции через функционирующие сухопутные переходы и порты.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом передает "АПК-Информ".

В мае 2022 года наблюдалось увеличение стран-импортеров украинского масла. Так, продукция была отгружена в более чем 60 стран мира, а это было невозможно сделать после начала полномасштабной войны в Украине.

Текущие темпы экспорта продукта за пределы Европы пока низкие по сравнению с довоенными, и основными импортерами украинского подсолнечного масла остаются страны ЕС (75% — доля в мае от общего объема отгрузок украинского масла). В свою очередь, на украинское подсолнечное масло в общем объеме импорта странами ЕС в указанном месяце пришлось 82% (около 75% в апреле).

В разрезе стран лидером среди покупателей украинского масла в мае стала Польша, на которую пришлось 20% общего экспорта данной продукции из Украины.

Отгрузка в отдаленные страны мира (25% от украинского экспорта в мае) ограничена логистикой, увеличением срока доставки и ее стоимости. При этом среди основных импортеров после стран ЕС следует выделить Турцию, куда в мае отгружено около 12 тысяч тонн.

Напомним, что россияне воруют у украинцев зерно, масло, овощи и сельскохозяйственную технику.