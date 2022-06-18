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Польша может ввести противоракетную защиту над территорией западной Украины

Польша может ввести противоракетную защиту над территорией западной Украины
Фото: depositphotos

Небо над западной Украиной может закрыть Варшава, если Россия продолжит атаковать ракетами большой дальности приграничные районы Польши с нашим государством.

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Об этом рассказал экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей, передает польское издание Onet.

Станислав Козей заявил, что Россия уже проиграла войну на политическом и стратегическом уровне, но сценарий нападения все еще возможен как для Украины, так и стран Балтии, Польши и всего Запада.

"У нас есть аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом России. Если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы введем противоракетную защиту над Западной Украиной", - сказал Козей.

Он добавил, если Путин увидит, что его доктрина эскалации эффективна, через несколько лет может продвинуться дальше, например, в Сувальский коридор.

Напомним, что в Польше назвали условия выхода войны за пределы Украины.