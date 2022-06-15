В Польше назвали условия выхода войны за пределы Украины

Запад должен решительнее противостоять российской оккупации Украины, потому что сейчас его "избегание" жесткого противостояния стране-агрессору РФ – проявление слабости.

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Об этом заявил польский вице-премьер Ярослав Качиньский, сообщает Gazeta Polska.

По его словам, расползание войны за пределы Украины возможно "в результате иррациональных решений в Москве", если Россия потерпит серьезное поражение на фронте или "начнутся беспорядки внутри нее".

Но, добавил Качиньский, это лишь один из вариантов, так как в войне "всегда есть элемент непредсказуемости".

"К сожалению, наша зацикленность на избегании войны делает нас в некотором смысле слабее в этом противостоянии с не уважающей никакие ценности Россией", – отметил Качинский.

Он подчеркнул, что в отношении технологий, ресурсов, оборудования и обучения "мы превосходим Россию на голову", но при этом "сами же уменьшаем нашу решимость победить" и добавил, что "эту войну нужно выиграть".

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал подписание с Украиной крупнейшего за 30 лет контракта на покупку оружия