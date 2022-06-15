У Польщі назвали умови виходу війни за межі України

Захід має рішучіше протистояти російській окупації України, тому що зараз його "уникнення" жорсткого протистояння країні-агресору РФ – прояв слабкості.

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Про це заявив польський віце-прем'єр Ярослав Качинський, повідомляє Gazeta Polska.

За його словами, розповзання війни за межі України можливе "внаслідок ірраціональних рішень у Москві", якщо Росія зазнає серйозної поразки на фронті або "почнуться заворушення всередині неї".

Але, додав Качинський, це лише один із варіантів, оскільки у війні "завжди є елемент непередбачуваності".

"На жаль, наша зацикленість на уникненні війни робить нас у деякому сенсі слабшою в цьому протистоянні з Росією, що не поважає жодні цінності", - зазначив Качинський.

Він наголосив, що щодо технологій, ресурсів, обладнання та навчання "ми перевершуємо Росію на голову", але при цьому "самі ж зменшуємо нашу рішучість перемогти" і додав, що "цю війну треба виграти".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував підписання з Україною найбільшого за 30 років контракту на купівлю зброї.