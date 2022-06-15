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У Польщі назвали умови виходу війни за межі України
Захід має рішучіше протистояти російській окупації України, тому що зараз його "уникнення" жорсткого протистояння країні-агресору РФ – прояв слабкості.
Про це заявив польський віце-прем'єр Ярослав Качинський, повідомляє Gazeta Polska.
За його словами, розповзання війни за межі України можливе "внаслідок ірраціональних рішень у Москві", якщо Росія зазнає серйозної поразки на фронті або "почнуться заворушення всередині неї".
Але, додав Качинський, це лише один із варіантів, оскільки у війні "завжди є елемент непередбачуваності".Підписуйтесь на наш Telegram канал
"На жаль, наша зацикленість на уникненні війни робить нас у деякому сенсі слабшою в цьому протистоянні з Росією, що не поважає жодні цінності", - зазначив Качинський.
Він наголосив, що щодо технологій, ресурсів, обладнання та навчання "ми перевершуємо Росію на голову", але при цьому "самі ж зменшуємо нашу рішучість перемогти" і додав, що "цю війну треба виграти".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував підписання з Україною найбільшого за 30 років контракту на купівлю зброї.